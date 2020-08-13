В Бурятии увеличилось число убийств

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия



Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности в Бурятии за семь месяцев 2020 года.



В январе-июле в республике зарегистрировано 12 265 преступлений, что на 6,8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (13 166).



Сократилось число краж (-15,3 %), в том числе с проникновением в квартиры (-28,6 %), разбоев (-43,6 %), хулиганств (-36,4 %), незаконных рубок лесных насаждений (-23,1 %).



На 20,4 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,2 % (в январе – июле 2019 года – 35,3 %).



В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+8,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+43,7 %) и наркотиков (+3,9 %). Возросло количество мошенничеств (+19 %), вымогательств (+22,7 %), а также краж скота (+18,2 %).



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

