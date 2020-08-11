В Усть-Ордынском округе олимпийский день отметили соревнованиями

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

8 и 9 августа спортивные мероприятия прошли во многих муниципальных образованиях Иркутской области



8 августа в посёлке Бохан Усть-Ордынского Бурятского округа прошли соревнования, посвящённые XXXI всероссийскому олимпийскому дню. В спортивную программу вошли стрельба из бурятского лука, гиревой спорт, шахматы и шашки.



В соревнованиях по стрельбе из бурятского лука среди мужчин чемпионом стал Болдырев Даниил, второе место занял Мунхоев Роман, «бронзу» завоевал Порохин Владимир. Среди женщин чемпионкой стала Багдуева Надежда, второй была Товарова Анастасия, третье место заняла Хунхенова Ирина.



Соревнования по гиревому спорту проходили в 6 возрастных группах. В первой группе среди юношей 2010 года рождения и младше первое место занял Синетов Николай, второе место – у Горбунова Савелия, третье место досталось Тугулханову Дмитрию. Во второй группе среди юношей 2008 года рождения выиграл Бадашкеев Максим, второе место завоевал Петров Кирилл, третьего место удостоился Бадашкеев Фёдор. В третьей возрастной группе среди юношей 2006 года рождения и младше первенство вырвал Недбала Давид, второе место ушло Табитуеву Олегу, на третью ступень пьедестала почёта взошёл Нархинов Владимир.



В четвёртой группе среди юношей 2004 года рождения и младше чемпионом был признан Бадашкеев Валерий, второе место было отдано Журихину Антону, тройку призёров замкнул Уртяков Вадим. В пятой группе среди девушек 2008 года рождения и младше первое место заняла Протопопова Ангелина, второй была Черняева Диана. В шестой группе среди девушек 2004 года рождения и младше «золото» получила Горбунова Карина, второе место – у Кудрявцевой Клавдии, третьей была Тимофеева Алена.



Соревнования по шахматам выиграл Наумов Иван из Ангарска, второе место занял Гойко Антон из Осинского района, третье место ушло к другому представителю Осинского района – Фокину Александру. Среди юношей первое место занял Сахаров Владимир, вторым стал Бодоев Максим, «бронзу» завоевал Багадаев Артём. Среди девушек победила Гранина Ксения, второй стала Туморхонова Анастасия.



Лучшим по шашкам был Долгов Георгий, ему немного уступил Кунгуров Евгений. Третье место взял Хантаков Анатолий, об этом сообщает паблик «Спорт Боханского района».



Спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника и XXXI всероссийского Олимпийского дня прошли и в других районах Иркутской области. В Черемховском и Жигаловском районах провели награждение участников фестиваля ГТО. Соревнования 8 и 9 августа прошли в Чунском районе. В Иркутске состоялся турнир по уличному баскетболу в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч». К празднику присоединились Усть-Кут, Нижнеудинский, Ольхонский районы и многие другие муниципальные образования области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

