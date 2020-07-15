Жители Бурятии обзаводятся жильём и хозяйством на «дальневосточных гектарах»

Семья рассказала, как бесплатно взяла участок в выгодном месте
Жители села Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, семья Солдатовых, построили дом и обзавелись хозяйством на участке, приобретённом в рамках программы «Дальневосточный гектар». Получатель земельного участка Татьяна Солдатова, рассказала об освоении «гектара» Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
- До «гектара» остро стоял вопрос, как быть, если нам откажутся дальше сдавать квартиру? Жизнь в съёмном жилье ненадёжна, а хочется уверенности в будущем. И вот, стартовала программа – в феврале мы с мужем взяли 1,6 гектара в селе Новая Брянь, - рассказала Татьяна Солдатова. – Прямо у участка дорога, а также линия электропередачи. Меньше чем за полгода мы подключили электричество, расчистили участок, построили небольшой домик, баньку и гараж. Кроме того, перепахали поле и засеяли картошку и сделали грядки с овощами и зеленью.
По словам Татьяны, обустройство участка проходит быстро, так как «гектар» находится в населённом пункте, а сотрудники администрации активно консультируют и содействуют в получении и подведении инфраструктуры. В настоящее время Солдатовы обустроили скважину на участке, так что теперь на их гектаре есть всё самое необходимое.
- Уже сейчас мы иногда остаемся на участке, в собственном доме. Но к зиме хотелось бы его утеплить и тогда можно будет переехать на «гектар», - поделилась Татьяна.
Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно на сайте «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в Дальневосточном федеральном округе взяли 83 тысячи человек. В июле 2019 года программа «Дальневосточный гектар» была распространена также на Бурятию и Забайкальский край.
«Гектар» в Бурятии реализуется в три этапа – с 1 августа 2019 года землю могли получить местные жители, с 1 февраля 2020 года – все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года земля в Бурятии и Забайкальском крае станет доступна для всех россиян и участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в соотечественников, проживающих за рубежом.
По состоянию на сегодняшний день, в Бурятии землю получили 2,1 тысяча человек, а в Забайкальском крае – около 3,2 тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии увеличили территорию, где можно получить землю по этой программе, сократив буферную зону вокруг Улан-Удэ.
Жители Бурятии обзаводятся жильём и хозяйством на «дальневосточных гектарах»
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