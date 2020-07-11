«Прямо как в кино»: Бурятская певица представила свой клип «Manan»

Почти 4-минутный клип опубликовали в Сети 10 июля. Видео



Ведущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова из Бурятии представила свой клип «MANAN» (в переводе с бурятского - туман).



- Режиссёром была, актёром и драматургом тоже, на хомусе научилась играть не хуже якутов, пела эстрадные, народные и даже эвенкийские песни... Нет, я не искала себя, себя я давно нашла. Просто нравится пробовать новое, неизведанное, вот, и снова решила разнообразить своё творчество. Вашему вниманию клип, снятый Романом Шаглановым, на песню Алагуя Егорова MANAN! – написала артистка в своём аккаунте в Instagram.



Также она поблагодарила всех, кто помогал ей в съёмках клипа – спонсоров, съёмочную группу, актёров, визажистов, стилистов и т.д.



- Вы все классные, креативные, «ни пуха, ни пера» нашему проекту! Урагшаа! – отметила Дугарма Цыренова.



Клип получился эффектным: в музыкальном ролике показана история мести девушек компании мужчин - судя по сюжету, бандитам - за причинённое ими зло. В песне же на бурятском языке рассказывается о том, что героиня приняла решение уйти от любимого человека из-за его обмана, чёрствости и эгоизма, в композиции она просит его больше не возвращаться и жить своей жизнью.







Пользователи в восторге от клипа: «Браво! На одном дыхании посмотрел! Отличное видео!», «Мощно», «Супер! Круто! Хочется продолжения! Продолжай в том же духе», «Дугарма, ну ты крутышка. Ещё хотела продолжения, на одном дыхании посмотрела. Прямо как в кино. Отличная работа и команда».

