В Бурятии отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I

Председателем оргкомитета назначен Вячеслав Цыбикжапов



В Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом стало известно из распоряжения правительства республики.



- В целях реализации пункта 3 указа президента Российской Федерации «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»: создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, запланированных к проведению в Республики Бурятия, - говорится в документе.



Председателем оргкомитета назначен зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.



Также в составе оргкомитета министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, замминистра спорта и молодёжной политике Татьяна Парпаева, замминистра образования и науки Валерий Поздняков, замминистра туризма Туяна Дугарова, замруководителя администрации главы Бурятии по вопросам территориального развития Виктор Аюшеев. Имя доктора исторических наук, доцента исторического факультета БГУ Татьяны Паликовой значится в документе «по согласованию».



Праздновать 350 лет со дня рождения российского императора будут в 2022 году - родился он в 1672 году. Однако, как сообщают российские СМИ, мероприятия по празднованию 350-летия российского императора начались в 2019 году и продлятся до 2022 года.



Справка:



В годы царствования Петр I провёл крупные реформы, направленные на преодоление отсталости России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни. Петр I расширил владельческие права помещиков над имуществом и личностью крепостных, заменил подворное обложение крестьян подушным, издал указ о посессионных крестьянах, которых разрешалось приобретать владельцам мануфактур, практиковал массовую приписку государственных и ясачных крестьян к казенным и частным заводам, мобилизацию крестьян и горожан в армию и на строительство городов, крепостей, каналов и др. Указ о единонаследии (1714) уравнял поместья и вотчины, предоставив их владельцам право передавать недвижимое имущество одному из сыновей, и тем самым закрепил дворянскую собственность на землю. Табель о рангах (1722) установил порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям и заслугам.



Петр I содействовал подъему производительных сил страны, поощрял развитие отечественных мануфактур, путей сообщения, внутренней и внешней торговли.



Реформы государственного аппарата при Петре I явились важным шагом на пути превращения русского самодержавия XVII века в чиновничье-дворянскую монархию XVIII века с ее бюрократией и служилыми сословиями.



Что касается административной реформы, то в 1708-1709 вместо уездов, воеводств и наместничеств было учреждено 8 (затем 10) губерний во главе с губернаторами. В 1719 году губернии были разделены на 47 провинций.



В 1721 году Россия была провозглашена империей.



Крупные реформы, преобразования Петром I были проведены в различных сферах жизни.





