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Самая яркая комета за последние 7 лет появилась на утреннем небе

Самая яркая комета за последние 7 лет появилась на утреннем небе
Общество,  Фото:pixabay.com
Во второй половине июля её можно увидеть и вечером

Иркутский планетарий 7 июля в 03:00 провёл наблюдения кометы C/2020 F3 NEOWISE - самой яркой кометы за последние семь лет. Она отчётливо видна в бинокль на фоне предрассветного неба.

Наблюдения проходили в 7 км к юго-западу от Иркутска, в районе села Максимовщина. Комету удалось увидеть в светосильный искатель 7х50, а также в телескоп диаметром 305 мм (оптическая система Ньютона, монтировка Добсона). Кроме того, были сделаны снимки кометы на фоне предрассветного неба.

- Я нашла комету на небе при помощи фотоаппарата раньше, чем в монокуляр и телескоп, наведя установленный на штативе фотоаппарат на северо-восточный горизонт и ориентируясь на яркую звезду Капелла, – говорит автор фото кометы Надежда Лапырёнок. – При выдержке в несколько секунд комета отчётливо проявилась на снимке. Итоговые параметры фото, которые вы видите в иллюстрации к этой новости – выдержка 10 секунд, ISO 100, диафрагма 5.6, фокусное расстояние 55 мм. Снимок сделан фотоаппаратом Nikon D5200.

Комета C/2020 F3 NEOWISE открыта 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Сейчас она проходит рядом с Солнцем — и пока чувствует себя хорошо. В настоящее время её блеск – около 1,5-2 звёздной величины. 3 июля комета прошла перигелий – минимальное расстояние от Солнца, а на минимальном расстоянии от Земли — 103 млн км — она должна оказаться 23 июля. До 11 июля она наблюдается на утреннем небе, а примерно с 16 числа появится на вечернем. Её период обращения вокруг Солнца оценивается от 4500 до 6800 лет.

Иркутский планетарий проводит конкурс снимков кометы NEOWISE – за лучший снимок голосуют участники viber-сообщества (0+). Приз за лучший снимок – участие в выездных наблюдениях. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
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