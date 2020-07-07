Об истории бурятской эстрады выпустили заключительный фильм

- На фоне наших артистов монголы выглядят как пришельцы с другой планеты – яркие и раскрепощённые. Они сразу же влюбляют в себя консервативную публику. Оюунбилэг, Дашдондог, Наран – эти имена надолго останутся в памяти. Местная музыкальная тусовка и зрители ещё долго будут обсуждать появление монголов на бурятской сцене, - рассказывает Булат Цыденешеев.







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- Тогда казалось, что бурятская эстрада пойдёт на взлёт, но спустя годы понимаешь, фестиваль остался одноразовым праздником, не оказывающим никакого влияния на местную музыкальную культуру. Это слова из интервью директора фестиваля «Звёзды белого месяца» Норжимы Цыбиковой, данное в 2008 году газете «Информ Полис», за год до реинкарнации фестиваля «Белый месяц». С этими словами трудно поспорить. Эстрада для культуры, в целом, как нелюбимая падчерица, которую то и дело отправляют в лютый мороз за подснежниками, - подытожил Булат Цыденешеев.









