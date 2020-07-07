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Об истории бурятской эстрады выпустили заключительный фильм

Об истории бурятской эстрады выпустили заключительный фильм
Общество, 
Булат Цыденешеев вспоминает о последнем дыхании «Белого месяца» и о новых звёздах, у которых не получилось

В Бурятии медиа-группа «Арчи Филмс» выпустила заключительный фильм о становлении бурятской эстрады. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в свет вышли два ролика, в которых известный телеведущий Булат Цыденешеев рассказывал, как в 90-х республиканские певцы завоёвывали внимание публики и как начинал работу популярный в Бурятии проект «Белый месяц».

В третьем выпуске Булат рассказывает о том, как певцы из Монголии повлияли на бурятских исполнителей в плане костюмов, поведения и написания музыки. Монгольские артисты впервые приехали в Россию в 2000-м году на первый международный фестиваль «Белый месяц».

- На фоне наших артистов монголы выглядят как пришельцы с другой планеты – яркие и раскрепощённые. Они сразу же влюбляют в себя консервативную публику. Оюунбилэг, Дашдондог, Наран – эти имена надолго останутся в памяти. Местная музыкальная тусовка и зрители ещё долго будут обсуждать появление монголов на бурятской сцене, - рассказывает Булат Цыденешеев.


Однако в скором времени фестиваль «Белый месяц» переживает упадок. Ему на смену приходит другой проект – «Звёзды белого месяца». Целью нового фестиваля становится воспитание новых звёзд. Именитые артисты ездили по Бурятии в поисках певцов.

- Ещё вчерашние мальчишки и девчонки на глазах сотен зрителей становятся настоящими артистами. Подготовка к участию в фестивале «Звёзды белого месяца» идёт ударными темпами. Именно они, молодые и дерзкие, должны составить конкуренцию заезжим певцам. После фестиваля выпускники дадут десятки концертов по районам республики, а потом растворятся в небытие, - продолжает Булат.

Единственным, кто пойдёт дальше, это Чингис Раднаев. Певец будет работать и выступать в Монголии. Там он станет победителем «Фабрики звёзд», выпустит свой альбом и станет поистине королём бурятской эстрады.

В дальнейшем, из-за дороговизны проекта «Звёзды белого месяца», организаторы начинают терять интерес и на первый план выходят лауреаты и победители фестиваля «Белый месяц». Мэдэгма Доржиева создаст свой продюсерский центр. При её поддержке начнут делать свои первые шаги Амархуу Бархуу и Валико Гаспарян. Зоригто и Нона Тогочиевы откроют свой театр эстрады.

В 2009 году «Белый месяц» вновь вернётся. Почти весь пьедестал займут певцы из Бурятии, а гран-при возьмёт Сэсэг Аюшеева.

- Тогда казалось, что бурятская эстрада пойдёт на взлёт, но спустя годы понимаешь, фестиваль остался одноразовым праздником, не оказывающим никакого влияния на местную музыкальную культуру. Это слова из интервью директора фестиваля «Звёзды белого месяца» Норжимы Цыбиковой, данное в 2008 году газете «Информ Полис», за год до реинкарнации фестиваля «Белый месяц». С этими словами трудно поспорить. Эстрада для культуры, в целом, как нелюбимая падчерица, которую то и дело отправляют в лютый мороз за подснежниками, - подытожил Булат Цыденешеев.




звезды эстрады документальный фильм история Бурятии
 
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