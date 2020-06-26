В Бурятии вспоминают, как зарождалась местная эстрада

- Кто-то настойчиво просит рассказать про тех и про этих, но повторюсь, это мой авторский взгляд на те или иные события и явления. И я и моя команда не ставит себе задачу кого-то обидеть. И мы рассказываем, то о чём знаем сами, а уж чего не знаем, говорить не будем. Но постараемся учитывать ваши пожелания, - написал он.







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Позже известность начнут получать такие исполнители как Инна Шагнаева, Саян и Эржена Жамбаловы, Владимир Борисов.







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В Бурятии команда медиа-группы «Арчи Филмс» работает над проектом «Архивариус», в котором рассказывается о зарождении бурятской эстрады в 90-х годах. На YouTube-канале компании уже вышло два выпуска. Архивариусом выступает известный бурятский телеведущий Булат Цыденешеев.В первом выпуске Булат рассказывает о том, кто стоял у истоков бурятской эстрады, как начинал свой творческий путь и становился популярным вокально-инструментальный ансамбль «Yетэн».- В далёкой бурятской деревне в 1976 году молодые талантливые ребята создают свой ансамбль. Сами пока того не осознавая, что создают явление под названием «бурятская эстрада». Речь идёт о группе «Yетэн», - рассказывает Булат Цыденешеев.Группа начинала свой творческий путь с каверов на известных российских исполнителей. Песен на родном бурятском языке в репертуаре не было.Позже группа всё же решается на эксперимент и поёт песню на стихи поэта Георгия Дашабылова. Песня становится популярна и «Yетэн» получает общенародное признание. После их приглашают на телевидение, они дают концерты. В середине 90-х появился первый альбом вокально-инструментального ансамбля. Некачественная запись расходится многотысячными тиражами и наравне с песнями московских групп в киосках продаются кассеты «Yетэн».«Вы помните ларьки с видео- и аудиокассетами на Элеваторе? А вы знаете, что именно такие киоски принесли бешеную славу первым ласточкам бурятской эстрады?» - отмечается в анонсе выпуска.Во втором выпуске речь шла о старте популярного проекта в Бурятии «Белый месяц».- Бурятская государственная теле-радио компания в лучших традициях фестиваля «Юрмала» и «Ялта», где открывали имена новых звёзд, создаёт свой фестиваль под названием «Белый месяц», - рассказывает Булат Цыденешеев.Самым ярким открытием стала Мэдэгма Доржиева. Девушка прочитала первый бурятский рэп. Сегодня певица признанная королева бурятской эстрады.Фестиваль «Белый месяц» дал зелёный свет на большую сцену и другим прославленным исполнителям. Среди них Зоригто Тогочиев, Намгар Лхасаранова и многие другие. Певцы того поколения до сих пор находятся на вершине бурятского музыкального олимпа, отмечается в выпуске.