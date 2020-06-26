 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июня

25 Июня

Популярное

В Бурятии вспоминают, как зарождалась местная эстрада

В Бурятии вспоминают, как зарождалась местная эстрада
Общество, 
В новом проекте вспоминают о восхождении звёзд бурятской эстрады и о том, что принесло им бешеную славу в 90-е

В Бурятии команда медиа-группы «Арчи Филмс» работает над проектом «Архивариус», в котором рассказывается о зарождении бурятской эстрады в 90-х годах. На YouTube-канале компании уже вышло два выпуска. Архивариусом выступает известный бурятский телеведущий Булат Цыденешеев.

- Кто-то настойчиво просит рассказать про тех и про этих, но повторюсь, это мой авторский взгляд на те или иные события и явления. И я и моя команда не ставит себе задачу кого-то обидеть. И мы рассказываем, то о чём знаем сами, а уж чего не знаем, говорить не будем. Но постараемся учитывать ваши пожелания, - написал он.


В первом выпуске Булат рассказывает о том, кто стоял у истоков бурятской эстрады, как начинал свой творческий путь и становился популярным вокально-инструментальный ансамбль «Yетэн».

- В далёкой бурятской деревне в 1976 году молодые талантливые ребята создают свой ансамбль. Сами пока того не осознавая, что создают явление под названием «бурятская эстрада». Речь идёт о группе «Yетэн», - рассказывает Булат Цыденешеев.

Группа начинала свой творческий путь с каверов на известных российских исполнителей. Песен на родном бурятском языке в репертуаре не было.

Позже группа всё же решается на эксперимент и поёт песню на стихи поэта Георгия Дашабылова. Песня становится популярна и «Yетэн» получает общенародное признание. После их приглашают на телевидение, они дают концерты. В середине 90-х появился первый альбом вокально-инструментального ансамбля. Некачественная запись расходится многотысячными тиражами и наравне с песнями московских групп в киосках продаются кассеты «Yетэн».

«Вы помните ларьки с видео- и аудиокассетами на Элеваторе? А вы знаете, что именно такие киоски принесли бешеную славу первым ласточкам бурятской эстрады?» - отмечается в анонсе выпуска.

Позже известность начнут получать такие исполнители как Инна Шагнаева, Саян и Эржена Жамбаловы, Владимир Борисов.


Во втором выпуске речь шла о старте популярного проекта в Бурятии «Белый месяц».

- Бурятская государственная теле-радио компания в лучших традициях фестиваля «Юрмала» и «Ялта», где открывали имена новых звёзд, создаёт свой фестиваль под названием «Белый месяц», - рассказывает Булат Цыденешеев.

Самым ярким открытием стала Мэдэгма Доржиева. Девушка прочитала первый бурятский рэп. Сегодня певица признанная королева бурятской эстрады.

Фестиваль «Белый месяц» дал зелёный свет на большую сцену и другим прославленным исполнителям. Среди них Зоригто Тогочиев, Намгар Лхасаранова и многие другие. Певцы того поколения до сих пор находятся на вершине бурятского музыкального олимпа, отмечается в выпуске.
звезды эстрады музыканты певцы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Учреждения культуры Бурятии запустили голубей
Учреждения культуры Бурятии запустили голубей
Общество, 26.06.2020
Участием во флешмобе каждый выразил свою благодарность ветеранам
В Бурятии будут жаркие выходные
В Бурятии будут жаркие выходные
Общество, 26.06.2020
Синоптики прогнозируют местами грозы
В Бурятии вспоминают, как зарождалась местная эстрада
В Бурятии вспоминают, как зарождалась местная эстрада
Общество, 26.06.2020
В новом проекте вспоминают о восхождении звёзд бурятской эстрады и о том, что принесло им бешеную славу в 90-е
В Амурской области оштрафовали улан-удэнку за оскорбление полицейских
В Амурской области оштрафовали улан-удэнку за оскорбление полицейских
Общество, 26.06.2020
Пьяная женщина нецензурно выражалась на вокзале
Житель Иркутской области получил «условку» за покупку наркотика
Житель Иркутской области получил «условку» за покупку наркотика
Общество, 26.06.2020
Также мужчину оштрафовали на 7 тысяч рублей
В Улан-Удэ сохранится жаркая погода
В Улан-Удэ сохранится жаркая погода
Общество, 26.06.2020
Днём в столице Бурятии возможна гроза с кратковременным дождём
Коллектив из Улан-Удэ выиграл гран-при всероссийского конкурса
Коллектив из Улан-Удэ выиграл гран-при всероссийского конкурса
Общество, 25.06.2020
Победу театру народной музыки и танца «Забава» принесла песня «Тёмная ночь»
В Иркутской области экс-мэр района отметил золотую свадьбу
В Иркутской области экс-мэр района отметил золотую свадьбу
Общество, 25.06.2020
В Куйтунском районе с 50-летней годовщиной поздравили чету Воздвиженских
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков «Спорту - да! Наркотикам - нет!»
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков «Спорту - да! Наркотикам - нет!»
Общество, 25.06.2020
Участниками могут стать дети в возрасте от 4 до 14 лет
Многодетные семьи Бурятии приглашают участвовать в фотоконкурсе
Многодетные семьи Бурятии приглашают участвовать в фотоконкурсе
Общество, 25.06.2020
Победителей ждут ценные подарки и денежные призы
В Ангарске открыли памятник основателю АЭХК, отлитый в Улан-Удэ
В Ангарске открыли памятник основателю АЭХК, отлитый в Улан-Удэ
Общество, 25.06.2020
Памятник Виктору Новокшенову установлен в парке ДК «Современник»
Инженеры Монголии передали помощь для жителей приграничных регионов РФ
Инженеры Монголии передали помощь для жителей приграничных регионов РФ
Общество, 25.06.2020
Церемония передачи прошла в День памяти и скорби
В Улан-Удэ возобновила работу клиника мелких животных
В Улан-Удэ возобновила работу клиника мелких животных
Общество, 25.06.2020
Помощь окажут собакам, кошкам, козам, свиньям, коровам и лошадям
Музыкант из Иркутской области участвовал в параде Победы в Москве
Музыкант из Иркутской области участвовал в параде Победы в Москве
Общество, 25.06.2020
Воспитанник соцучреждения Усольского района – участник сводного духового оркестра Иркутского гарнизона

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^