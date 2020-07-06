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В Забайкалье начали вручать медали «За любовь и верность»

В Забайкалье начали вручать медали «За любовь и верность»
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Первую медаль получила семья из Могочи

В Забайкальском крае приступили к вручению медалей «За любовь и верность». В отделе ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов 3 июля состоялся праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Медаль «За любовь и верность» получили Николай Иванович и Тамара Николаевна Переломовы.

Медаль вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет. Переломовы вместе почти 57 лет, и весь этот срок они вместе работали в локомотивном депо. У супругов двое детей и трое внуков. В их доме всегда царит доброжелательность, приветливое отношение к людям. А все окружающие любуются цветами, которые Переломовы садят на своем участке в большом количестве.

Супругам торжественно вручили почётную грамоту от губернатора Забайкальского края Александра Осипова, памятные адреса от главы Могочинского района и медали «За любовь и верность». Поздравить «молодожёнов» собрались заместитель главы Могочинского района по социальным вопросам Ольга Рюмкина, заведующий отделом ЗАГС Надежда Кейсиди, начальник ПФР Могочинского и Тунгиро-Олекминского района Анжелика Переломова, представитель совета ветеранов депо Валентина Чапковская.

В честь Переломовых состоялся мини-концерт. Они вновь расписались в книге регистраций браков, а после кружились в танце. В Могочинском и Тунгиро-Олекминском районе медалями будут награждены ещё две пары, для которых праздник по их личной просьбе перенесён на август. Следующими эстафету по празднованию Дня семьи День семьи, любви и верности 8 июля подхватят в Газимуро-Заводском, Калганском, Кыринском, Тунгокоченском, Чернышевском и Агинском районах. В каждом из остальных районов дата определяется в зависимости от эпидобстановки.

Даты праздничных мероприятий перенесены департаментом ЗАГС Забайкальского края в связи с пандемией коронавируса. В Чите праздник запланирован на 21 августа, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
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