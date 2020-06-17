В Бурятии предприниматели не сообщили о поступлении семян

Ранее были выявлены аналогичные нарушения, хозяйствующие субъекты получили предостережения.







По результатам рейда возбуждены дела об административном правонарушении, наложены штрафы.

При проведении плановых осмотров в Северобайкальске Россельхознадзором выявлены нарушения требований закона о карантине растений. ИП Баранова и ООО «Торгсервис 75» продавали луковицы цветочных культур, семена, саженцы садовых кустарников, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу заноса и распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе регионального управления.