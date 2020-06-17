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В Бурятии предприниматели не сообщили о поступлении семян

В Бурятии предприниматели не сообщили о поступлении семян
Общество,  Фото:www.38fsvps.ru
Нарушение было выявлено повторно

При проведении плановых осмотров в Северобайкальске Россельхознадзором выявлены нарушения требований закона о карантине растений. ИП Баранова и ООО «Торгсервис 75» продавали луковицы цветочных культур, семена, саженцы садовых кустарников, о прибытии которой не известили территориальное управление Россельхознадзора.

- Неуведомление надзорного органа о доставке товара препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу заноса и распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе регионального управления.

Ранее были выявлены аналогичные нарушения, хозяйствующие субъекты получили предостережения.

По результатам рейда возбуждены дела об административном правонарушении, наложены штрафы.
Россельхознадзор
 
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