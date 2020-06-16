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«Могу больше, чем я думаю»: Бурятский параспортсмен преодолел 113 км дистанции триатлона

«Могу больше, чем я думаю»: Бурятский параспортсмен преодолел 113 км дистанции триатлона
Общество, 
Теперь Михаил Асташов попробует «замахнуться» на легендарный Ironman

Уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов на прошлых выходных покорил 113 километров дистанции триатлона на озере Балтым. Дистанция называется «половинкой» - параспортсмен проплыл 2 км, проехал 90 км на велосипеде и пробежал еще 21 км.

- И всё это без отдыха и без перерывов. Это был мой первый старт на такую дистанцию, поэтому я очень сильно волновался и переживал! И, если честно, не до конца верил в себя, думал не дойду до финиша... Такие мысли в основном мелькали из-за бегового сегмента, так как я раньше никогда не бегал так много, да ещё и после плавания с велосипедом, - признался Михаил Асташов в Instagram.

Параспортсмен рассказал, что получил массу эмоций от дистанции. Особенно приятно было обгонять других спортсменов и осознавать, что он не последний. По его словам, было тяжело и даже больно, но поддержка тренера и друзей не позволила сдаться.

- Я дотерпел и не сдался, дошёл до финиша с очень хорошим результатом - выбежал из 5 часов общего времени. Так как это моя первая «Половинка» - она запомнится мне на всю жизнь! Для меня это очень знаковое событие, я понял, что могу больше, чем я думаю о себе! Не зря говорят – «глаза боятся, руки делают», - поделился впечатлениями спортсмен.



Михаил Асташов добавил, что теперь можно будет «замахнуться» на полную дистанцию соревнований Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона - заплыв на 2,4 мили, заезда на велосипеде на 112 миль и забег на 26,2 мили – прим. ред.).

- Сомнения, конечно, есть... Я всегда сомневаюсь перед чем-то неизвестным для себя. Но всегда пробую и в борьбе с самим собой понимаю, что всё не так страшно, как кажется на первый взгляд! Чего и вам желаю - не бойтесь пробовать что-то новое, не бойтесь трудностей! Наш мозг так устроен, мы боимся пока не попробуем, ну, а если начали, то шаг за шагом идём к результату, - заключил спортсмен.
спорт
 
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