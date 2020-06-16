«Могу больше, чем я думаю»: Бурятский параспортсмен преодолел 113 км дистанции триатлона





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил (@astashov03) 15 Июн 2020 в 10:23 PDT



Михаил Асташов добавил, что теперь можно будет «замахнуться» на полную дистанцию соревнований Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона - заплыв на 2,4 мили, заезда на велосипеде на 112 миль и забег на 26,2 мили – прим. ред.).



- Сомнения, конечно, есть... Я всегда сомневаюсь перед чем-то неизвестным для себя. Но всегда пробую и в борьбе с самим собой понимаю, что всё не так страшно, как кажется на первый взгляд! Чего и вам желаю - не бойтесь пробовать что-то новое, не бойтесь трудностей! Наш мозг так устроен, мы боимся пока не попробуем, ну, а если начали, то шаг за шагом идём к результату, - заключил спортсмен.

Михаил Асташов добавил, что теперь можно будет «замахнуться» на полную дистанцию соревнований Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона - заплыв на 2,4 мили, заезда на велосипеде на 112 миль и забег на 26,2 мили – прим. ред.).- Сомнения, конечно, есть... Я всегда сомневаюсь перед чем-то неизвестным для себя. Но всегда пробую и в борьбе с самим собой понимаю, что всё не так страшно, как кажется на первый взгляд! Чего и вам желаю - не бойтесь пробовать что-то новое, не бойтесь трудностей! Наш мозг так устроен, мы боимся пока не попробуем, ну, а если начали, то шаг за шагом идём к результату, - заключил спортсмен.

Уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов на прошлых выходных покорил 113 километров дистанции триатлона на озере Балтым. Дистанция называется «половинкой» - параспортсмен проплыл 2 км, проехал 90 км на велосипеде и пробежал еще 21 км.- И всё это без отдыха и без перерывов. Это был мой первый старт на такую дистанцию, поэтому я очень сильно волновался и переживал! И, если честно, не до конца верил в себя, думал не дойду до финиша... Такие мысли в основном мелькали из-за бегового сегмента, так как я раньше никогда не бегал так много, да ещё и после плавания с велосипедом, - признался Михаил Асташов в Instagram.Параспортсмен рассказал, что получил массу эмоций от дистанции. Особенно приятно было обгонять других спортсменов и осознавать, что он не последний. По его словам, было тяжело и даже больно, но поддержка тренера и друзей не позволила сдаться.- Я дотерпел и не сдался, дошёл до финиша с очень хорошим результатом - выбежал из 5 часов общего времени. Так как это моя первая «Половинка» - она запомнится мне на всю жизнь! Для меня это очень знаковое событие, я понял, что могу больше, чем я думаю о себе! Не зря говорят – «глаза боятся, руки делают», - поделился впечатлениями спортсмен.