В Улан-Удэ пока неизвестна продолжительность смены в детских лагерях

С 1 июля в Улан-Удэ стартует летняя оздоровительная кампания⠀



В этом году летняя оздоровительная кампания в Улан-Удэ начнётся с 1 июля. Такое решение администрация города приняла по согласованию с республиканским оперативным штабом.



В Улан-Удэ планируется открыть 10 муниципальных загородных детских лагерей. Из них шесть лагерей находятся в ведении городского комитета по образованию: «Родник», «Огонёк» и «Берёзка» на Верхней Берёзовке, «Рассвет», «Чайка» в Заиграевском районе, «Байкальские волны» в селе Сухая Кабанского района. Ещё четыре лагеря относятся к комитету по физической культуре и спорту: «Зорька» на Верхней Березовке, «Старт», «Юнтур» в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района и «Надежда» на озере Щучье Селенгинского района.⠀

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- До открытия лагеря пройдут процедуру приёмки готовности к летнему оздоровительному сезону. Продолжительность смены на сегодня пока не определена, стоимость путёвки будет установлена после определения продолжительности смены, - сообщила заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ Светлана Трифонова.

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Льготную путёвку с возмещением стоимости путёвки в муниципальный загородный оздоровительный детский лагерь имеют право получить дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающие в Улан-Удэ, родители которых являются работниками организаций республики и за её пределами вне зависимости от отраслевой принадлежности и формы собственности, а также неработающими гражданами, чьи семьи не признаны малоимущими.⠀



Дата и время подачи заявления важна, потому что количество льготных путёвок в лагеря ограничено, уточнили в мэрии.

