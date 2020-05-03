Артисты провели ряд выступлений в районах столицы Бурятии
Сводный вокальный коллектив военнослужащих и гражданского персонала соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, в период самоизоляции провёл ряд выступлений на открытых площадках для жителей Улан-Удэ.
Артисты исполнили всенародно любимые композиции военных лет, а также современные жанровые песни, посвящённые Великой Отечественной войне: «Смуглянка», «Казаки в Берлине», «За того парня», «День Победы» и т.д.
Горожане из своих квартир (в районах Улан-Удэ) смогли воочию наблюдать выступление воинского коллектива. Концерт был организован на передвижной импровизированной сцене.
Масштабная патриотическая акция посвящена празднованию 75-годовщины Великой Победы.
В период празднования Дня Победы, участниками вокального ансамбля спланирован ряд выступлений в других микрорайонах и пригороде столицы Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сводный ансамбль «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и фронтовые песни для врачей инфекционной больницы в Улан-Удэ. Медицинский персонал собрался у окон больницы и с большим удовольствием послушал популярные музыкальные композиции.
Первый концерт с участием военных солистов ансамбля «Селенга» состоялся в спальном районе Улан-Удэ. На балконах многоквартирных жилых домов собрались жители, находящиеся на самоизоляции. Они с интересом наблюдали, слушали фронтовые песни и подпевали вокалистам.
Военный ансамбль спел для жителей Улан-Удэ
Общество, Фото:
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