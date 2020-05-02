Возбуждено уголовное дело
28 апреля во время рейда участковым уполномоченным полиции в 30 километрах от села Гарам Еравнинского района Бурятии остановлен трактор, груженый древесиной. При проверке выяснилось, что разрешительных документов на порубку леса у 30-летнего водителя нет.
Установлено, что житель села Сосново-Озёрское незаконно заготовил около 12 кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 50 тысяч рублей. С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила.
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в отношении сельчанина составлены административные протоколы за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима и нарушение ограничительных мероприятий. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли древесину и бензопилу
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