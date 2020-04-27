Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» прошёл в полуфинал «Comedy Баттл»

Члены жюри не хотели пропускать их в следующий этап, однако ситуацию спасла телеведущая Марина Кравец
Дуэт из Бурятии «Пурбо и Саня», в составе которого КВНщики команды «Берег Байкала» 23-летний Пурбо Ринчинов и 21-летний Александр Найданов, прошли дальше – в полуфинал - на шоу «Comedy Баттл» на ТНТ (16+).
КВНщики из Улан-Удэ представили на передаче юмористическую зарисовку о встрече двух парней, которые хотят покончить с собой из-за любви.
Член жюри, российский комик Руслан Белый, участник «Comedy Club» был против того, чтобы пропустить Пурбо и Александра в полуфинал.
- Всё-таки речь о полуфинале, для полуфинала мне не хватило юмора. Мне показалось, что и залу тоже. Так что вряд ли для вас новостью будет моё решение, ну, простите, - поделился он своим мнением.
Затем высказался артист Леван Горозия (L’One). «Смешные парни, классные, харизматичные. Отличный заход в номер, отличный номер где-то до 30 секунды, наверное. И финал – ну, не знаю», отметил он.
Казалось, ребята уже распрощались с выступлением в следующем туре, однако ситуацию спасла телеведущая, участница шоу «Comedy Club» Марина Кравец.
- Когда один из вас упал, я подумала – о, как классно, то есть как раз второго-то мы же можем взять. Неважно, кто упал, так легче как бы принимать решения – один остаётся в проекте, другой слетел. Руслан, несмотря на твоё решение, хочу тебя спросить – ты ребят видел, я сегодня только с ними познакомилась. Вот, скажите, пожалуйста, Паша и Руслан, какой у них потенциал? – задала она вопрос коллегам.
Юмористы на это ответили, что в первый раз номер ребят из Бурятии был гораздо смешнее, и ни у кого не было вопросов, почему они проходят дальше.
В итоге Марина Кравец дала шанс КВНщикам из Бурятии. «Давайте дадим вам шанс. Но в следующий раз вы сделаете смешно», заключила телеведущая.
Выпуск пока доступен для просмотра на ТНТ-PREMIER, в телеэфире его покажут позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», юмористы из Бурятии прошли в первый этап шоу на ТНТ в середине марта.
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» прошёл в полуфинал «Comedy Баттл»
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