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В Бурятии медики-пенсионеры вышли на работу для борьбы с коронавирусом

В Бурятии медики-пенсионеры вышли на работу для борьбы с коронавирусом
Общество,  Фото:страница Татьяны Сымбеловой
Происходящее шутливо называют «В бой идут одни старики»

В Бурятии на помощь медикам, которые находятся на первом фланге борьбы с коронавирусом, пришли в том числе их бывшие коллеги, находящиеся на пенсии. Об этом сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

- Операция «В бой идут одни старики». С 23.04. пришлось срочно сформировать новый коллектив для организации инфекционного стационара на базе городской больницы 4. На помощь пришли бывшие сотрудники инфекционной больницы, врачи Республиканского центра СПИД, медицинские сестры и санитарки, остававшиеся в резерве на замену той части коллектива, который сейчас уже месяц борется с коронавирусной инфекцией, - поделилась Татьяна Сымбелова.

Она выразила коллегам огромную благодарность, за то, что «такое трудное для нас время помогли и пришли на выручку».

- Мой бывший начмед Анфиногенова Людмила Анатольевна была на больничном листе по возрасту, сейчас возглавляет новую инфекционную больницу! Золотой человек, врач-инфекционист с самым большим опытом работы! – поделилась Татьяна Сымбелова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом. В эпидемиологический процесс включены девять районов. Разрастается очаг коронавирусной инфекции в городской больнице №4, где сперва было 10 заболевших из числа персонала, а накануне выявили ещё 10 новых случаев заражения от этого очага.

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