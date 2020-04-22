В Этнографическом музее в Улан-Удэ появятся оленята

Они прибудут в музей из Баунтовского района
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ скоро будет пополнение – в «Живом уголке» учреждения появятся оленята. Об этом сообщается в официальном аккаунте музея в Instagram.
- Дорогие друзья! Разделите нашу радость, к нам из Баунтовского эвенкийского района скоро прибудут новые жители – тройка очаровательных северных оленят! Друзья нашего музея – ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие» - подарили нам всем возможность познакомиться с исконными обитателями северных районов нашей республики, - отметили представители Этнографического музея.
Сотрудники надеются, что северным оленям понравится новый дом, а посетители также полюбят новых обитателей «Живого уголка».
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