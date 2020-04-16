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В Бурятии получателей выплат на детей становится больше

В Бурятии получателей выплат на детей становится больше
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вхождение в ДФО дало региону ряд дополнительных преференций

Вхождение Бурятии в состав ДФО позволило региону раньше на целый год получать дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости. Это стало частью реализации национального проекта «Демография». Правительство России одобрило софинансирование регионов ДФО по новым мерам поддержки семей с детьми. В 2019 году объём финансирования на предоставление новых выплат семьям с детьми составил порядка 900 млн. рублей, в 2020 году – уже более 2,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

По словам министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой, вхождение в ДФО дало региону ряд дополнительных преференций. С 1 января 2019 года для семей, проживающих в республике, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой доход населения республики, установлена ежемесячная выплата на третьего ребёнка или последующих детей.

- Отмечу, в республике эта мера социальной поддержки ранее не действовала. С 2013 года выплата на третьего ребенка была введена в субъектах Российской Федерации, где коэффициент рождаемости не превышает 2. При вхождении в состав Дальневосточного округа и в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, в Бурятии выплата на третьего ребёнка или последующих детей стала предоставляться независимо от суммарного коэффициента рождаемости. Размер выплаты в 2019 году составлял 11 274 рубля, её получали 2,5 тысячи семей. В 2020 году размер выплаты был проиндексирован и составил 12 065 рублей. Сегодня её получают уже 4,7 тысяч семей республики. На эти цели направлено почти 182 миллиона рублей, - уточняет Татьяна Быкова.

Также семьи Бурятии получили ещё одно преимущество - предоставление «дальневосточного» маткапитала. Он стал доступен для жителей республики в конце 2018 года, распространился на семьи, в которых родился второй ребёнок с 1 января 2019 года, а его действие продлили до 2024 года.

В Бурятии с начала этого года правом на получение регионального маткапитала на второго ребёнка воспользовались 277 семей. Из бюджетов всех уровней на эти цели направлено более 37,3 миллионов рублей. Здесь необходимо отметить, что размер этой меры социальной поддержки значительно изменился. С 1 января 2020 года размер регионального материнского (семейного) капитала на детей, рождённых (усыновленных) до 31 декабря 2019 года составил 139,9 тысяч рублей. На рождённых с 1 января 2020 года – почти 185 тысяч рублей.

– Меры финансовой помощи семьям с детьми были и ранее. Однако в последние годы их можно смело назвать беспрецедентными. Они создают благоприятные условия для жизнедеятельности семьи и рождения детей, - уверенно заявляет Татьяна Быкова. – Весомый вклад в улучшение демографической ситуации уже внесли новые меры социальной поддержки национального проекта «Демография» и президентские дальневосточные выплаты. Невозможно не сказать и о послании президента Российской Федерации, в котором сделана ставка на финансовую поддержку семей. Как итог, по данным статистики в республике наблюдается увеличение числа рождений за январь-февраль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
социальная защита населения министерство социальной защиты
 
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