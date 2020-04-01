Экстренный номер действует в 12 районах республики
В Бурятии с 1 апреля система обработки экстренных вызовов «Система-112», помимо экстренных вызовов, принимает обращения граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В зависимости от категории вопроса дежурные операторы будут переадресовывать вызовы на горячие линии компетентных ведомств и организаций, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Однако «Система-112» пока действует только в 12 районах Бурятии: Улан-Удэ, Северобайкальск, Баргузинский район, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский район.
На территории остальных районов hеспублики при наборе «112» будет отвечать автоответчик. Жителям этих районов рекомендуется узнавать телефоны горячих линий на официальных сайтах администраций районов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 25 подтверждённых случаев заражениякоронавирусом. С 31 марта по 5 апреля в республике введён режим полной изоляции – людям запрещено выходить на улицу.
Жители Бурятии могут получить ответы на вопросы о коронавирусе по номеру «112»
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