Вездеход, сделанный жителем Бурятии, можно будет купить за полмиллиона

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году житель Бурятии Тумэн Дымчиков изготовил вездеход собственной конструкции. Назвал новую машину он «Шадал», что с бурятского языка можно перевести как «Сила».
Его брат Эрдэни Дымчиков, бывший замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии, рассказывал, что заявки на изготовление уже принимаются, и, кроме того, для сборки вездехода уже подготовлен цех на 250 кв.м.
Накануне создатель «Шадала» рассказал об особенностях вездехода – так, вес машины составил 700 кг, мотор – китайский «Лифан» мощностью 25 лошадиных сил, коробка и мосты от жигулей, колеса от «Урала». Вездеход имеет электроусилитель руля, а кузов сварен самостоятельно, в нём поместятся 6 человек.
- В прошлом году ездили в местность Турхэл, вездеход показал себя хорошо на испытаниях. Там, где «УАЗ» не проходит, этот спокойно едет. Это за счёт того, что колёса большие, а вездеход лёгкий. Скорость развивает до 30 км/ч, - отметил Тумэн Дымчиков.
Его брат Эрдэни опубликовал на своей странице в соцсети видеообзор, где показал, как выглядит цех и оборудование, и подробно поведал о технических характеристиках вездехода. По его словам, сейчас готовится следующий экземпляр – уже на продажу.
Также он озвучил новую цену «Шадала» - до 500 тысяч рублей. Ранее была названа другая цена – 300 тысяч рублей.