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Жители Бурятии спасли раненую на трассе сову по кличке Зинаида

Жители Бурятии спасли раненую на трассе сову по кличке Зинаида
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/j77703/
Птицу вылечили и отпустили на волю

Накануне в соцсетях появилось видео жителя Бурятии, который рассказал, как он с приятелями спас сову. Птицу люди увидели случайно, возвращаясь из Иркутска. Издалека тёмный комок смахивал на подкрылок автомобиля, но приблизившись, люди поняли, что это сова.

- Птица не могла двигаться, только испуганно смотрела на нас огромными, красивыми глазами. Мы не могли оставить её в беде, взяли на руки и отнесли в машину. Скорее всего, сову сбила машина, когда та перелетала дорогу. На её везение и на наше счастье с ней оказалось всё в порядке, но у неё был сильный шок, - написал автор публикации.

Отогревшись и освоившись в багажнике, птица стала обследовать новое место. Сова внимательно смотрела в окно, оглядывалась вокруг и не очень уверено взмахивала крыльями. Найденную птицу нарекли Зинаидой, на эту кличку сова хорошо откликалась.

Птицу показали орнитологу, и к счастью, с ней оказалось всё в порядке. После осмотра Зинаиду выпустили на волю. Спасители запечатлели на видео момент, как птица выпорхнула из багажника и улетела в лес.


В комментариях на странице пользователя люди восхищаются поступком жителей республики и красотой совы. «Бро, ты красава», «Обалдеть», «Она чудо», написали пользователи Сети. 

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии уже не впервые спасают пернатых. В ноябре 2018 года улан-удэнец заметил, что в проталине на реке Уде одиноко плавает утка и не может улететь. Мужчина сообщил об этом спасателям. На следующий день водолазы спасли птичку. Как выяснилось, у неё был деформирован кончик левого крыла. Утке также дали имя, её назвали Галей, вскоре после спасения она поселилась в Этнографическом музее.


спасение животных
 
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