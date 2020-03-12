В Бурятии начинается приём заявлений на маткапитал на первенца

По всем вопросам можно обратиться в Центр дистанционного обслуживания ОПФР по Бурятии 8(3012) 29-14-14.





В четверг, 12 марта, вступил в силу федеральный закон разработанный по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и направленный на расширение мер поддержки семей с детьми.Согласно изменениям, право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили семьи, в которых первый ребёнок рождён или усыновлён с 1 января 2020 года.Материнский капитал на второго ребёнка, рождённого в 2020 году, увеличен на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей. Та же сумма положена семье, которая не обладала правом на материнский капитал, за третьего или любого следующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года.Сертификат на материнский капитал оформляется в течение 15 рабочих дней, рассмотрение заявления о распоряжении средствами – один месяц. С середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче: после рождения ребёнка сертификат на материнский капитал будет оформлен автоматически.Сведения о появлении ребёнка будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата будут направляться в личный кабинет матери на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг.Для семей с приёмными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сам приёмный родитель.По прогнозам, в 2020 году в Бурятии ожидается рождение более 8 тысяч первых и вторых детей. На выплату средств материнского капитала за первого ребёнка отделению ПФР по Бурятии потребуется дополнительно 1,5 млрд руб, сообщает пресс-служба правительства республики.