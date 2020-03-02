В Бурятии вспоминают погибших 20 лет назад в Чечне бойцов ОМОН

- Как быстро летит время, вырос сын Василия, перерос отца на голову, работает в Москве, у Сергея 5 внуков! Это были отличные ребята, балагур и весельчак Василий с рыжим вихром и открытым взглядом! Обстоятельный и добрый Сергей... – поделился он воспоминанием.







1 марта исполнилось 20 лет, как в Чеченской республике во время служебной командировки погибли бойцы бурятского ОМОН старший прапорщик милиции Василий Васильевич Захаров и старшина милиции Сергей Владимирович Ленскинов. Об этом написал в соцсетях нынешний сенатор от Иркутской области, основатель и первый командир бурятского ОМОН Вячеслав Мархаев.Василий Захаров служил в 1-й роте ППС, после продолжил службу в ОМОН.- Вася был похож на своего отца - влюблённый в свою малую родину, единственный сын... В эту командировку я ему не рекомендовал ехать, т.к. он был контужен в предыдущей, но Вася рвался и говорил – «Как ребята будут без меня?!» Он был хозяйственником! И последним моим аргументом было: «Если отец разрешит, то поедешь ...», считал, что отец сможет его переубедить.. Но отец его просил меня: «Возьми его, командир, не могу убедить... сказал, что больше он не поедет и это будет последней его командировкой …» К сожалению, эти слова оказались вещими, - поделился Вячеслав Мархаев.Сергей Ленскинов пришёл в ОМОН уже в зрелом возрасте. На собеседовании говорил, что мечтал служить в милиции. «Он был высококвалифицированным водителем, а нам такие были очень нужны! Сергей машину мог разобрать и собрать закрытыми глазами! Он был хорошим семьянином, его младшая дочь Наташа не отставала и все время крутилась возле отца! Сейчас она и сын Володя состоявшиеся люди, бережно хранящие память об отце!» - отметил Мархаев.Мама Сергея Александра Иннокентьевна, заслуженный учитель России, отец Василия - Василий Иванович, заслуженный работник лесного хозяйства, они потеряли единственных сыновей.- Александра Иннокентьевна нас поддерживала и говорила: «Они сами пошли исполнить свой долг, никто насильно их не толкал..» К сожалению, родителей Васи и Сергея уже среди нас нет... Несомненно, трагическая потеря сыновей не могла не сказаться на их здоровье... Супруги Ольга Александровна и Василиса Владимировна и по сей день трепетно чтут и помнят о любимых.. Сегодня уже 20-й раз собрались за поминальным столом родные и боевые друзья.. Я был первым и последним командиром для Сергея и Василия. Я несу память обо всех ребятах, погибших при исполнении служебного долга! Они были молоды и полны сил! Ради чего и во имя чего?! Ведь они могли столько всего сделать для Родины и близких… - поделился Вячеслав Мархаев.В эти же дни погибла почти в полном составе 6-я рота 104-го гвардейского полка псковских десантников. В бою с бандформированиями в Аргунском ущелье натиск свыше двух тысяч боевиков героически сдерживали 90 десантников. Когда закончились боеприпасы, военные бились врукопашную. В живых осталось всего шесть бойцов. Погибли 84 десантника, в том числе 13 офицеров. Вражеские потери составили около 500 человек. В Псковской области, где базируется 104-й полк, на 20-летие гибели роты приезжал Владимир Путин.