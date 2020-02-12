Попугай Рома любит демонстрировать вокальные данные
В Иркутской зоогалерее какаду по кличке Рома криками добивается выгула. По словам работников, Рома - самый громкоголосый из всех живущих здесь попугаев.
- Все желтохохлые какаду с удовольствием демонстрируют свои вокальные способности и во время таких концертов спрятаться просто невозможно. Мы нашли отличный способ убедить Рому помолчать, как только начинает кричать - выпускаем на прогулку, - отметили в зоогалерее.
В конце они добавили, во время прогулки все рады: и пернатый, и сам попугай.
- Только приглядывать нужно, чтобы клюв в ход не пускал, - признались в зоогалеерее.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно работники организации показали «наглых» черепах.
В Иркутской зоогалерее какаду криками добивается выгула
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их оборудовали в Баргузинском районе
Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Он выступит на специальном семинаре для медиков
Попугай Рома любит демонстрировать вокальные данные
Бурятские борцы готовятся к чемпионату Европы
Ученики всемирно известного датского ламы приехали в Бурятию
Сбор и обработка информации об участниках войны проводится в военных комиссариатах республики
Телеведущая призналась, что не умела тогда пользоваться благовониями
Предложение, озвученное на открытом совещании правительства, отработают
В конце февраля пройдёт профилактическое мероприятие
Из Бурятии в конкурсе на талисман переписи участвуют шесть работ
Роспотребнадзор дал рекомендации
Клипы с участием бурятской певицы набирают большое количество просмотров
Вторсырьё будут вывозить по мере накопления
Вакцинировали весь личный состав