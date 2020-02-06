Иркутская зоогалерея показала фото «наглых» черепах

В официальной группе Иркутской зоогалереи в соцсети появились забавные фотографии, где черепахи ходят прямо по голове крокодила.«Обнаглевшие красноухие черепахи ходят по голове у крокодила, в прямом смысле слова», - шутят сотрудники учреждения.

На снимках видно - животные абсолютно не боятся опасной рептилии.