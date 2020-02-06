Иркутская зоогалерея показала фото «наглых» черепах

Черепахи ходят по голове крокодила
В официальной группе Иркутской зоогалереи в соцсети появились забавные фотографии, где черепахи ходят прямо по голове крокодила.
«Обнаглевшие красноухие черепахи ходят по голове у крокодила, в прямом смысле слова», - шутят сотрудники учреждения.
На снимках видно - животные абсолютно не боятся опасной рептилии.
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Черепахи ходят по голове крокодила
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