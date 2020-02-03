В Улан-Удэ через суд ликвидируют крупную свалку

Строительная компания захламила участок в Силикатном



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ совместно со специалистом Бурприроднадзора проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды и лесопользовании на территории посёлка Силикатный.



Выявлена несанкционированная свалка отходов от заготовки и переработки древесины на общей площади 4,5 тысяч квадратных метров.



Свалка расположена в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью, осуществляющему строительство жилых и нежилых зданий.



- Вопреки Земельному кодексу РФ собственники не проводили мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, допустили захламление почвы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В суд направлено исковое заявление о понуждении юридического лица ликвидировать несанкционированную свалку. Заочным решением Советского районного суда исковые требования удовлетворены.



Решение суда не вступило в законную силу.

