В Улан-Удэ через суд ликвидируют крупную свалку

Строительная компания захламила участок в Силикатном
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ совместно со специалистом Бурприроднадзора проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды и лесопользовании на территории посёлка Силикатный.
Выявлена несанкционированная свалка отходов от заготовки и переработки древесины на общей площади 4,5 тысяч квадратных метров.
Свалка расположена в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью, осуществляющему строительство жилых и нежилых зданий.
- Вопреки Земельному кодексу РФ собственники не проводили мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, допустили захламление почвы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В суд направлено исковое заявление о понуждении юридического лица ликвидировать несанкционированную свалку. Заочным решением Советского районного суда исковые требования удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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