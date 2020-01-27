В Селенгинском районе Бурятии завершился турнир «Кубок Арарат»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В соревнованиях по мини-футболу приняли участие 8 команд



24 января в Гусиноозёрске завершился IV ежегодный турнир по мини-футболу среди мужских команд Селенгинского района «Кубок Арарат». Организаторами турнира является армянская диаспора Селенгинского района и города Гусиноозёрска при поддержке администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



На протяжении месяца 8 команд Селенгинского района выявляли сильнейших: «Арарат», «Баин-Зурхэ», Гусиноозёрский энергетический техникум, СШОР Гусиноозёрск, «Славия-Тех», «Партизаны», «Тамча» и команда ветеранов «Шахтёр».



По итогам финальных встреч 1 место завоевала команда «Арарат», на 2 месте команда «Баин-Зурхэ», 3 место взяла команда «Шахтёр».



На турнире были учреждены 4 основные номинации:



- Лучший вратарь – Батухтин Анатолий («Шахтёр»);

- Лучший защитник – Линхобоев Батор («Славия Тех»);

- Лучший нападающий – Круглов Виктор («Баин-Зурхэ»);

- Лучший игрок – Федотов Антон («Арарат»).





