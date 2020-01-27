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В Селенгинском районе Бурятии завершился турнир «Кубок Арарат»

В Селенгинском районе Бурятии завершился турнир «Кубок Арарат»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В соревнованиях по мини-футболу приняли участие 8 команд

24 января в Гусиноозёрске завершился IV ежегодный турнир по мини-футболу среди мужских команд Селенгинского района «Кубок Арарат». Организаторами турнира является армянская диаспора Селенгинского района и города Гусиноозёрска при поддержке администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.  

На протяжении месяца 8 команд Селенгинского района выявляли сильнейших: «Арарат», «Баин-Зурхэ», Гусиноозёрский энергетический техникум, СШОР Гусиноозёрск, «Славия-Тех», «Партизаны», «Тамча» и команда ветеранов «Шахтёр».

По итогам финальных встреч 1 место завоевала команда «Арарат», на 2 месте команда «Баин-Зурхэ», 3 место взяла команда «Шахтёр».

На турнире были учреждены 4 основные номинации: 

- Лучший вратарь – Батухтин Анатолий («Шахтёр»); 
- Лучший защитник – Линхобоев Батор («Славия Тех»); 
- Лучший нападающий – Круглов Виктор («Баин-Зурхэ»); 
- Лучший игрок – Федотов Антон («Арарат»). 


турнир спорт мини-футбол
 
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