Глава федерации тайского бокса Бурятии опубликовал в соцсети мотивирующее видео

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jargal Ochirov (@jargalochirov) 18 Янв 2020 в 8:27 PST



Такой мотивирующий ролик посмотрели уже 1 300 раз, пользователи Сети остались в восторге от спортсмена: «Ваще я в нокдауне, молодец, монстр! Урагшаа», «Крутой рок-н-ролльный ролик, Жаргал Батоевич! Действительно мотивируете, дело Брюса живёт!», «Реально машина!», «Раз 10 посмотрел», «Эпичные кадры с Байкала зимой в шортах», «Просто красавец! ПРОСТО КРАСАВА!».



Как сообщал «Байкал-Daily», Жаргал Очиров







Такой мотивирующий ролик посмотрели уже 1 300 раз, пользователи Сети остались в восторге от спортсмена: «Ваще я в нокдауне, молодец, монстр! Урагшаа», «Крутой рок-н-ролльный ролик, Жаргал Батоевич! Действительно мотивируете, дело Брюса живёт!», «Реально машина!», «Раз 10 посмотрел», «Эпичные кадры с Байкала зимой в шортах», «Просто красавец! ПРОСТО КРАСАВА!».Как сообщал «Байкал-Daily», Жаргал Очиров принял участие в популярном челлендже Bottle Cap Challenge. Он ударом ноги с разворота отвинтил крышечку и открыл бутылку с водой.

Накануне глава федерации тайского бокса Бурятии, директор РСШОР Жаргал Очиров выложил у себя на странице в Instagam мотивирующий видеоролик. Идею он взял у бегуна Даниила, на которого подписано более 10 тысяч человек.Пост подписан так: «Я – МАШИНА! Мотивирую! That's baby what I like!)) Занимайтесь физкультурой и спортом! Урагшаа! А ну ка повтори «Я –МАШИНА» и пахать!».Ролик сделан из нарезок, на которых Жаргал Очиров под зажигательную музыку занимается спортом. Он бегает вдоль берега на Байкале, ведёт бой с тенью на стадионе ВСГУТУ, упражняется с канатом и даже перекидывает через себя партнёра по спаррингу.На кадрах можно увидеть множество различных упражнений, в том числе отжимания на одной руке и подтягивания на двух пальцах. Жаргал Очиров тренировался также на льду Байкала - в одних шортах.