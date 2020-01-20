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В Улан-Удэ встретятся сборные Байкальского региона по лыжам

В Улан-Удэ встретятся сборные Байкальского региона по лыжам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Юношеские команды Иркутской области, Бурятии и Забайкалья проведут матчевую встречу по лыжным гонкам

С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» пройдёт традиционная матчевая встреча сборных юношеских команд Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие спортсмены двух возрастных групп: 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

В программе встречи: гонка свободным стилем с раздельного старта, командный спринт классическим ходом и гонка классическим стилем с общего старта. Участники соревнований, занявшие призовые места в возрастных группах, награждаются грамотами, медалями и денежными призами по каждому дню соревнований. Команде-победителю будет вручен кубок соревнований. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Республики Бурятия.

Программа соревнований

29 января. Приезд участников соревнований, просмотр трассы
19:00 – Заседание судейской коллегии с представителями команд

30 января. Гонка свободным стилем с раздельного старта
11:15 – Торжественное открытие соревнований
12:00 – Начало соревнований (стиль свободный)
- Юноши 2004-2005 гг.р. – 5 км;
- Юноши 2006-2007 гг.р. – 3 км;
- Девушки 2004-2005 гг.р. – 3 км;
- Девушки 2006-2007 гг.р. – 2 км.

31 января. Командный спринт (ход классический)
11:00-11:25 – Разминка команд
11:30 – Начало соревнований 
- Юноши 2004-2005 гг.р. – каждый участник 3 раза по 1,5 км; 
- Юноши 2006-2007 гг.р. – каждый участник 2 раза по 1,2 км; 
- Девушки 2004-2005 гг.р. – каждый участник 3 раза по 1,5 км; 
- Девушки 2006-2007 гг.р. – каждый участник 2 раза по 1,2 км. 

1 февраля. День отдыха

2 февраля. Гонка классическим стилем с общего старта
11:00 – Старт
- Юноши 2004-2005 гг.р. – 5 км;
- Юноши 2006-2007 гг.р. – 3 км;
- Девушки 2004-2005 гг.р. – 3 км;
- Девушки 2006-2007 гг.р. – 2 км. 
15:00 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победителей и призёров

Возрастное ограничение 0+
спорт лыжные гонки лыжный спорт Улан-Удэ Бурятия Иркутская область Забайкальский край
 
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