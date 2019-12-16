Услуга доступна на станциях Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Иркутск-Пассажирский и других
На территории Иркутской области в пригородных билетных кассах железнодорожных вокзалов станций Вихоревка, Новобратск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Иркутск-Пассажирский открыта продажа билетов на междугородние автобусные рейсы. Данное новшество позволит сэкономить время пассажиров при планировании поездок по региону.
Пользуясь услугами пригородных билетных касс на железнодорожных вокзалах Иркутской области пассажиры получат такую же услугу как при обращение в кассы автовокзалов и автостанций. Продажа билетов полностью сихронизирована с продажами на автовокзалах и автостанциях региона.
Все реквизиты автобусных билетов содержатся в электронном виде и доступны пассажирам на сайте автовокзал-онлайн.рф в личном кабинете «Мои заказы». После оплаты пассажир получает СМС-уведомление, содержащее номер заказа, дающее право на проезд в автобусе АО «Автоколонна 1880». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Вокзалы Иркутской области стали продавать билеты на автобусы
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