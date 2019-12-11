Жительница Бурятии приехала на концерт Димаша в США

Валентина из Бурятии отстояла огромную очередь в фанзону концерта певца Димаша в Нью-Йорке
Накануне в Нью-Йорке состоялся концерт казахского певца, композитора и мультиинструменталиста 25-летнего Димаша Кудайбергена. Задолго до начала шоу фанаты артиста выстроились в очередь у арены Barclays Center. Среди ожидающих вживую увидеть певца была замечена жительница Бурятии Валентина.
Всем поклонникам творчества Димаша присваивали порядковые номера для входа на концертную площадку. И по этим цифрам будут распределять места у фанзон. У Валентины был 136 номер. Об очереди она узнала из фанчатов и пришла к месту проведения концерта в 10 утра. Поклонница творчества не забыла прихватить с собой букет алых роз для певца.
- Она мечтает создать фанстраничку и популяризировать творчество Димаша, - передаёт слова Валентины официальный сайт артиста.
Также в очереди были замечены фанат из Бразилии, Канады, Бостона, а также других городов и стран.
Справка:
Димаш Кудайберген завоевал известность в Китае благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Hunan TV, которое транслировалось еженедельно с января по апрель 2017 года. В соревновании с признанными певцами он дошёл до финала, заняв второе место.
Его выступления на Singer достигали верхних строчек в чартах Fresh Asia Music, в том числе его сингл «Ұмытылмас күн» («Незабываемый день»). Его сингл «Eternal Memories» («Вечные воспоминания»), песня к кинофильму «Битва воспоминаний», занял первое место в чарте QQ iTunes в день выхода.
В 2017 году Димаш выступал на многочисленных телевизионных шоу и открытых мероприятиях в Китае, Казахстане и Франции. 27 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 в столице Казахстана Астане (ныне Нур-Султан), прошёл первый крупномасштабный сольный концерт Димаша «Bastau», вместивший около 30 тысяч зрителей, удостоивших концерт восторженными отзывами.
В 2017 году Димаш получил несколько музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае (считается китайским эквивалентом «Грэмми»). В 2019 году на национальной Российской музыкальной премии «Виктория» выиграл в двух номинациях. В премии «Песня года» получил награду «Певец года России».
Его родители, Канат Кудайбергенулы Айтбаев и Светлана Айтбаева, являются заслуженными певцами Казахстана.
В Instagram у артиста насчитывается почти три миллиона подписчиков.
Жительница Бурятии приехала на концерт Димаша в США
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, соревновались в мастерстве владения мячом
Паспорта в Совете Федерации получили 20 ребят со всей России
Он считает, что знаменитая эко-активистка сможет спасти Банное озеро
Посетителей ждёт дегустация
Мясопродукты из Монголии запрещено импортировать в Россию
Так выпускники смогут помогать друг другу в решение разных вопросах
Указ о награждении Александра Семёнова подписал президент России
Асфальтовое покрытие уже крошится, а детское оборудование опасно
Также в этот день вручили паспорт воспитаннику организации для детей- сирот
Росгвардейцы показали детям тренажёры, оборудование и снаряжение водолазов
В мужчине «проснулась совесть» после вмешательства судебного пристава
В кинотеатре Улан-Удэ стартовал показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой – жёлтый пёс»
Республиканская прокуратура озвучила состояние преступности за год
Нарушения выявила прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике приемущественно без осадков