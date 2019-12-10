В Бурятии прошёл межрегиональный турнир по волейболу

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

Чемпионом стала команда из Улан-Удэ



В Кяхтинском районе Бурятии 7 декабря состоялись ежегодные республиканские соревнования по волейболу среди юношей 2002 года рождения и младше – IX традиционный турнир памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Баяна Мункуева.



В этом году соревнования проводились как межрегиональные, ведь к спортсменам из Бурятии присоединились гости из Забайкальского края. Всего участие приняли 12 команд из Джидинского, Еравнинского, Иволгинского, Кяхтинского, Курумканского, Окинского, Прибайкальского, Селенгинского районов республики; Красночикойского района Забайкалья и города Улан-Удэ.



На торжественной церемонии открытия турнира по волейболу с приветственным словом и пожеланиями победы выступили глава Кяхтинского района Бимба Нимаев и родственники, друзья, ученики Баяна Мункуева. После приветствия и представления команды были разделены на подгруппы, победители которых встретились в финале соревнований.



Участники турнира вели достойную игру за право стать победителем. В финал вышли три команды: «Сотниково» (Иволгинский район), «Динамо-ДОСААФ» (г. Улан-Удэ) и «Кяхта-1» (Кяхтинский район). В ходе борьбы за титул чемпиона турнира места распределились следующим образом: I место – «Динамо-ДОСААФ», II место – «Сотниково», III место – «Кяхта-1».



В ходе игр оргкомитетом были также отмечены игроки по номинациям: «Лучший нападающий» – Манчуев Владислав (г. Кяхта), «Лучший защитник» – Петров Денис (г. Кяхта), «Лучший связующий» – Рабданов Бато («Динамо-ДОСААФ»), «Лучший игрок» – Жигмитдоржиев Доржо («Динамо-ДОСААФ»), «Перспективный игрок» – Седунов Александр» («Сотниково»). Призёры были награждены медалями, дипломами и денежным вознаграждением. Победителям вручили кубок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

