В Улан-Удэ жители Солдатского и Истока грозят протестами

Жители посёлков «за синим забором» жалуются на свою изоляцию



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились жители посёлков Солдатский и Исток. Жители не удовлетворены качеством жизни. По их словам, наглядным символом стал синий забор, возведённый к приезду Путина в начале Солдатского.



За синим забором нет школ, клубов, спортзалов и других объектов социального обслуживания населения. Нет доступа к питьевой воде, дороги не ремонтируются. Транспортное обслуживание – отдельная тема для возмущений, уровень преступности зашкаливает, пункты полиции на территории отсутствуют.



- Люди требуют срочного решения проблем с медицинским обслуживанием и обеспечением безопасности. Жители считают, что власть десятилетиями не решает их проблемы, и готовы привлечь её внимание протестными акциями, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.



После жалобы граждан омбудсмен Юлия Жамбалова обратилась к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову с просьбой в ближайшее время организовать сход граждан с привлечением ответственных чиновников. На сходе обсудят насущные проблемы.





