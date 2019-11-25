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Бурятский рэпер Алагай впечатлил мэра Якутска

Бурятский рэпер Алагай впечатлил мэра Якутска
Общество, 
Жители Бурятии в Сети хвалят Алагуя и восхищаются Сарданой Авксентьевой

Известный бурятский рэпер Алагуй опубликовал недавно в Instagram короткое видео, где мэр Якутска Сардана Авксентьева делится своими впечатлениями после концерта. Совместный концерт исполнителей Jeedda и Ponsash, на который был приглашён рэпер из Улан-Удэ, состоялся в столице Якутии 23 ноября.

- Я впервые оказалась на рэп-концерте, и вообще впервые на концерте Jeedda. То, что сейчас меня «захлестнуло» и «захватило» - это великолепно, потому что настолько красивая музыка, настолько глубокие тексты. Я прямо не ожидала, что это современное искусство настолько настоящее. Эти тексты нужно слушать. Наш якутский рэп, оказывается, отличается, потому что в нём есть что-то всё-таки всё равно наше. И это абсолютно, - говорит мэр Якутска на видео.

Также здесь она упомянула и о бурятском исполнителе.

- Гость, который приехал – Алагуй, тоже впечатляет. И Ponsash. Я вообще в первый раз узнала об этом, и это просто удивительно. Потому что это микс и лирики, и жёсткого рэпа, очень брутальное исполнение - вместе с какими-то переходами. Это необычно, для меня это что-то новое. Я просто жду диск, - призналась Сардана Авксентьева.



Пользователи оставляют комментарии под записью: одни хвалят Алагуя, другие восхищаются мэром Якутска:

«Дело даже не в похвале, а в том, что она пришла на молодёжный концерт, это уже достойно уважения. Я не видел, чтобы в Бурятии чиновники ходили на молодёжные концерты, а это ведь жизнь, только на таких мероприятиях можно увидеть, чем живет молодёжь, чему учится, понять их проблемы и переживания, да и вообще современную культуру - как говорится, идти в ногу со временем и вносить свою лепту».
«Какая она настоящая»
«Вот теперь у тебя появился ещё один крутой фанат в Якутии»
«Алагуй! Круто! Молодец!»
«Покорил суровый север»

Сейчас композитор, певец и аранжировщик Алагуй Егоров проживает в городе Хух-Хото во Внутренней Монголии Китая. Он периодически приезжает на выступления в Россию, в том числе Бурятию.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года Алагуй презентовал трек, записанный с рэпером из Китая.

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