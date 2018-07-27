Алагуй Егоров записал трек с рэпером из Китая





















В ближайшем будущем выйдет также клип на романтичный трек, рассказывающий о глазах любимой девушки. Съёмки ролика уже завершены, и создатели видео сейчас будут его монтировать.



- Здесь есть социальная сеть – что-то среднее между «Инстаграмом» и «Musical.ly», и там началась своеобразная реакция людей на эту песню. Много народу сейчас делает видео на эту музыку, на припев трека, - продолжил Егоров.



Что касается дальнейших планов, то композитор и аранжировщик отметил: он на сегодня трудится в Хух-Хото в основном над песнями на монгольском и китайском языках.



- Скоро должны выйти несколько треков, над которыми я работал, и где выступал продюсером. Свой материал также буду делать на двух языках, - поведал он.



Композиция «Её глаза» постепенно набирает популярность в Бурятии: пользователи Сети ставят лайки под записью Алагуя с прикреплённой к ней песней и активно комментируют пост.



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алагуй Егоров - Рэпер, который читает в этой песне, из Внутренней Монголии. Его тут много народу знает, но нужно сказать, что тут рэп слушают не так, как в России, поскольку здесь консервативный край, и народ сам по себе более консервативный. Над треком же много работы было проделано в плане того, что там записаны «живые гитары», сделано сведение и прочее. Песня создавалась в течение месяца. Эта композиция выйдет и на русском языке, - рассказал «Байкал-Daily» Алагуй Егоров.В ближайшем будущем выйдет также клип на романтичный трек, рассказывающий о глазах любимой девушки. Съёмки ролика уже завершены, и создатели видео сейчас будут его монтировать.- Здесь есть социальная сеть – что-то среднее между «Инстаграмом» и «Musical.ly», и там началась своеобразная реакция людей на эту песню. Много народу сейчас делает видео на эту музыку, на припев трека, - продолжил Егоров.Что касается дальнейших планов, то композитор и аранжировщик отметил: он на сегодня трудится в Хух-Хото в основном над песнями на монгольском и китайском языках.- Скоро должны выйти несколько треков, над которыми я работал, и где выступал продюсером. Свой материал также буду делать на двух языках, - поведал он.Композиция «Её глаза» постепенно набирает популярность в Бурятии: пользователи Сети ставят лайки под записью Алагуя с прикреплённой к ней песней и активно комментируют пост.Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алагуй Егоров представил клип китайского певца Дашазэгбын Дандара «Биде хоёрой хабар» («Наша с тобой весна»). Он сочинил музыку, текст же к песне написала Нина Артугаева.

Бурятский композитор, певец и аранжировщик Алагуй Егоров, который сейчас проживает в городе Хух-Хото во Внутренней Монголии Китая, презентовал в Интернете новый трек «Её глаза». Композицию на монгольском языке исполняет рэпер BonDoo. Гитарную партию для произведения сыграл Алексей Кузнецов из Улан-Удэ. Молодой человек в течение месяца находился в Хух-Хото со своей группой и записал вместе с Алагуем много партий для различных песен.