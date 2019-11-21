ВИДЕО: В Бурятии работает единственный в армии России лама

- У меня на территории части есть маленький храм в виде юрты, туда ходят военнослужащие. Каждое воскресенье мы проводим с ними ритуалы, в том числе вот такое подношение мандалы, но это редко, по особым дням. Много военнослужащих обращаются со своими какими-то проблемами: семейными, служебные. Многие обращаются перед поездками в командировки, чтобы успешно съездить в дальнюю дорогу, успешно выполнить некие задачи, - поделился Баир-лама.







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