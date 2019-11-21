ВИДЕО: В Бурятии работает единственный в армии России лама

В мотострелковом соединении в Бурятии в должности помощника командира соединения по работе с верующими военнослужащими работает единственный в Вооружённых силах России буддийский священнослужитель – Баир-лама.
С начала года буддийский священнослужитель провёл более сотни обрядов и служб, окормив (окормлять - осуществлять духовное попечение) при этом свыше 2,5 тысяч военнослужащих. Баир-лама помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы, как в семье, так и на службе.
- У меня на территории части есть маленький храм в виде юрты, туда ходят военнослужащие. Каждое воскресенье мы проводим с ними ритуалы, в том числе вот такое подношение мандалы, но это редко, по особым дням. Много военнослужащих обращаются со своими какими-то проблемами: семейными, служебные. Многие обращаются перед поездками в командировки, чтобы успешно съездить в дальнюю дорогу, успешно выполнить некие задачи, - поделился Баир-лама.
По просьбе военнослужащих Баир-лама посещает их дома для совершения ритуалов и дарования благословения их родным и близким. Также он часто выезжает на полигон, где в походных условиях совершает богослужения, общается с военными в коллективном и индивидуальном порядке. Большое внимание уделяет адаптации молодого пополнения в соединении.
Помимо этого, Баир-лама устраивает экскурсии для военнослужащих в Иволгинский дацан - центр Буддийской традиционной Сангхи России. У военнослужащих появляется уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо-Ламы Даши-Доржо Итигэлова.
- Сегодня мы с военнослужащими посетили Иволгинский дацан, удостоились благословения Хамбо Ламы Итигэлова, провели обряд подношения мандалы. Это является одним из высших подношений в буддизме, - добавил священнослужитель.
Вместе с военнослужащими Баир-лама участвовал в российско-монгольских военных учениях «Селенга», в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2014» и масштабных манёврах «Восток-2018».
- Баир-ламу я знаю с 2015 года, мы неоднократно ездили с ним на полигон Цугол. Конечно, в армии необходим такой человек, чтобы на путь истинный поставить. До дацана же далеко ездить, а так с ним поговоришь, и успокаивает, - признался старший механик-водитель Зоригто Цыбиков.
Баир-лама признался, что на должность помощника командира соединения по работе с верующими военнослужащими он согласился не сразу. «Это большая ответственность», - считает он. Но в 2012 году всё же принял положительное решение и был утверждён приказом министра обороны в этой должности.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года Баир-лама получил медаль минобороны России «За укрепление боевого содружества».