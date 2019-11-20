 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Ноября

19 Ноября

Популярное

Многострадальный каток Nivea в Улан-Удэ всё же будет работать

Многострадальный каток Nivea в Улан-Удэ всё же будет работать
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Хоккейную коробку, которой заинтересовался Следственный комитет России, залили

Сегодня, 20 ноября, прошла заливка верхнего слоя льда на хоккейной коробке во дворе дома №20 по ул. Ключевской. В мэрии Улан-Удэ заверили, что каток будет работать.

Напомним, этот каток городу подарила компания Nivea в 2016 году после победы во всероссийском конкурсе. Голосовали за каток всей Бурятией, на открытие приезжали экс-чемпионы мира по фигурному катанию Мария Петрова и Алексей Тихонов. Хоккейная коробка была бесплатна для всех желающих, занимался ей Пётр Бадмацыренов, директор клуба «Моритон» и большой энтузиаст своего дела. Но в этом году в ТСЖ «Дархан», которому передали объект, сменилось руководство, потребовавшее платить за воду, электричество и помещение для переодевания детей. Кроме того, новый директор заявил, что необходимо бы заплатить и за предыдущие годы пользования катком. Таких денег у хоккеистов, естественно, нет.

Скандал вышел на всероссийский уровень. Накануне поручение по улан-удэнскому катку отдал лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному следственному управлению «досконально проверить произошедшее».

Сегодня мэрия Улан-Удэ заявила, что каток скоро полностью зальют и он будет готов к сезону. Заливкой хоккейной коробки занимаются сотрудники управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ и муниципального учреждения «Водоканал».

- Сегодня мы вылили порядка шести кубометров холодной воды, для соответствующей гладкости нужна ещё и горячая вода. Лёд нужно постоянно поддерживать в нормальном состоянии, подливать, чистить его, - пояснил начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.

Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков заверил, что вопрос с дальнейшей заливкой льда решится и без катка дети не останутся.

- Мы тщательно разбираемся в этой ситуации. Есть вопросы, но в основном они касаются межличностных отношений тренера с председателем ТСЖ. Дети явились заложниками этой ситуации, - сказал он.


каток
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Многострадальный каток Nivea в Улан-Удэ всё же будет работать
Многострадальный каток Nivea в Улан-Удэ всё же будет работать
Общество, 20.11.2019
Хоккейную коробку, которой заинтересовался Следственный комитет России, залили
В Бурятии из-за холода в детсаду малыши ходят в куртках и шапках
В Бурятии из-за холода в детсаду малыши ходят в куртках и шапках
Общество, 20.11.2019
Вокруг небольшой группы в детсаду в Нижнем Саянтуе разразился скандал
Старейшему народному фольклорному хору Бурятии исполнилось 45 лет
Старейшему народному фольклорному хору Бурятии исполнилось 45 лет
Общество, 20.11.2019
К юбилею образования хора «Магтаал» в Улан-Удэ состоялся концерт
В Бурятии полицейские напомнили школьникам о вреде алкоголя
В Бурятии полицейские напомнили школьникам о вреде алкоголя
Общество, 20.11.2019
В Бичурском районе прошла операция «Дети России-2019»
В Бурятии первоклассников посвятили в пешеходы
В Бурятии первоклассников посвятили в пешеходы
Общество, 20.11.2019
Детям вручили почётные грамоты юных пешеходов, а также светоотражающие элементы  
Педагог из Бурятии вышла в финал всероссийского конкурса
Педагог из Бурятии вышла в финал всероссийского конкурса
Общество, 20.11.2019
Педагог Дарима Цыренова пошла в десятку сильнейших в номинации «художественная»
Новый трактор с катком и плугом поступил в Бурятию
Новый трактор с катком и плугом поступил в Бурятию
Общество, 20.11.2019
Такой трактор используют при вспашке земли и прокладке борозд
Жители Бурятии гриппом пока не болеют
Жители Бурятии гриппом пока не болеют
Общество, 20.11.2019
На сегодня привито от гриппа и ОРВИ более 508 тысяч человек
Анатолий Михаханов ждёт «свою ненаглядную»
Анатолий Михаханов ждёт «свою ненаглядную»
Общество, 20.11.2019
Бывший сумоист опубликовал забавный пост в соцсети
Улан-удэнка завоевала две медали на Кубке мира по стрельбе из арбалета
Улан-удэнка завоевала две медали на Кубке мира по стрельбе из арбалета
Общество, 20.11.2019
В составе сборной России выступали три уроженца Бурятии
В Бурятии матери дошкольников смогут бесплатно пройти профобучение
В Бурятии матери дошкольников смогут бесплатно пройти профобучение
Общество, 20.11.2019
Участие в программе позволит повысить квалификацию или переобучиться
В Бурятии победитель и призёр «Дружбы-84» будут получать стипендию от Путина
В Бурятии победитель и призёр «Дружбы-84» будут получать стипендию от Путина
Общество, 20.11.2019
Бывшим спортсменам установили ежемесячные выплаты
В Улан-Удэ определили лучшего участкового
В Улан-Удэ определили лучшего участкового
Общество, 20.11.2019
Им стал  капитан полиции Цырен Бадмажабэ
Улан-удэнский вертолёт рисуют на стене в Москве
Улан-удэнский вертолёт рисуют на стене в Москве
Общество, 20.11.2019
Изображение вертолёта наносят на стене авиатренажёрного комплекса
В Бурятии осуждённым разрешали свободно ходить по больнице
В Бурятии осуждённым разрешали свободно ходить по больнице
Общество, 20.11.2019
Прокуратура выявила ряд нарушений в лечебно-исправительном учреждении

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^