Многострадальный каток Nivea в Улан-Удэ всё же будет работать

Хоккейную коробку, которой заинтересовался Следственный комитет России, залили
Сегодня, 20 ноября, прошла заливка верхнего слоя льда на хоккейной коробке во дворе дома №20 по ул. Ключевской. В мэрии Улан-Удэ заверили, что каток будет работать.
Напомним, этот каток городу подарила компания Nivea в 2016 году после победы во всероссийском конкурсе. Голосовали за каток всей Бурятией, на открытие приезжали экс-чемпионы мира по фигурному катанию Мария Петрова и Алексей Тихонов. Хоккейная коробка была бесплатна для всех желающих, занимался ей Пётр Бадмацыренов, директор клуба «Моритон» и большой энтузиаст своего дела. Но в этом году в ТСЖ «Дархан», которому передали объект, сменилось руководство, потребовавшее платить за воду, электричество и помещение для переодевания детей. Кроме того, новый директор заявил, что необходимо бы заплатить и за предыдущие годы пользования катком. Таких денег у хоккеистов, естественно, нет.
Скандал вышел на всероссийский уровень. Накануне поручение по улан-удэнскому катку отдал лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному следственному управлению «досконально проверить произошедшее».
Сегодня мэрия Улан-Удэ заявила, что каток скоро полностью зальют и он будет готов к сезону. Заливкой хоккейной коробки занимаются сотрудники управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ и муниципального учреждения «Водоканал».
- Сегодня мы вылили порядка шести кубометров холодной воды, для соответствующей гладкости нужна ещё и горячая вода. Лёд нужно постоянно поддерживать в нормальном состоянии, подливать, чистить его, - пояснил начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.
Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков заверил, что вопрос с дальнейшей заливкой льда решится и без катка дети не останутся.
- Мы тщательно разбираемся в этой ситуации. Есть вопросы, но в основном они касаются межличностных отношений тренера с председателем ТСЖ. Дети явились заложниками этой ситуации, - сказал он.
Многострадальный каток Nivea в Улан-Удэ всё же будет работать
Общество, Фото:
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