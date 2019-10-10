Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность
В правительстве обсуждают административное наказание — то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток, сообщают «Известия».
Новую редакцию КоАП чиновники готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, летом была опубликована концепция документа. Обновлённый Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.
По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в России курят около 10% старшеклассников. Например, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже, уточняют «Известия».
В России могут ввести штрафы и арест для родителей курящих детей
Общество, Фото:
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