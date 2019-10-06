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Бурятская спортсменка вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В поединке второго круга Людмила Воронцова победила спортсменку из Германии Рамону Граефф. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с третьего соревновательного дня чемпионата мира

Спортсменка Людмила Воронцова выступила в шестом по счёту бое на ринге А. Она провела бой с немкой Рамоной Граефф в весовой категории 57 кг.

- Зрители приветствовали выход российской спортсменки и неугомонно гнали её вперёд. Неудивительно, что Воронцова с первых секунд боя бросилась в атаку. Немка явно ожидала такого развития событий и, в свою очередь, начала поединок крайне осторожно, пытаясь подловить россиянку на встречных ударах, - рассказали в минспорта Бурятии.

Такая тактика преподнесла плоды уже в первом раунде. Людмила, споткнувшись, оказалась на полу ринга. Такое развитие событий явно неприятно шокировало Воронцову, однако она сумела быстро собраться и уже вторую часть боя провела под свою диктовку. Третий, решающий раунд показал, что Воронцова к поединку подготовилась лучше.

Как сообщили в пресс-службе минспорта региона, Людмила после боя отметила, что не стремилась выложиться в поединке полностью, а берегла силы для последующих боев. По её мнению, схватка прошла в хорошем, штатном режиме.

- Это был первый бой, дальше лучше будет. Может, лёгкое волнение было, поэтому некоторые вещи не получались. Лучше, так сказать, плавный разгон, когда выкладываешься в первом бою – это не есть хорошо. Тренер по ходу боя только подбадривал, ничего не меняли, - сказала Воронцова.

Другая российская спортсменка, также выступавшая накануне на ринге, Галина Головченко проиграла Хадии Марди из Марокко. Они состязались в весовой категории до 75 кг.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 октября бурятская спортсменка Наталья Шадрина одержала победу над соперницей из Алжира Имани Хелиф. Таким образом она вышла в 1/16 финала чемпионата мира. В тот день ещё одна российская спортсменка Саадат Далгатова одержала победу. 

Бои в рамках ЧМ проходят с 3 октября по 13 октября. Причем у соревнования два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно полуфиналы и финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление. 



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