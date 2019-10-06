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Улан-удэнец украл у маршрутчика куртку

Улан-удэнец украл у маршрутчика куртку
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодой человек стащил куртку на глазах у водителя

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего горожанина по подозрению в грабеже.

- Дознавателем установлено, что молодой человек, выходя из маршрутного такси, открыто похитил у водителя демисезонную куртку и скрылся. Ущерб составил 1,5 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Не найдя ничего ценного в куртке, он её выбросил. Злоумышленник возместил ущерб.

Молодой человек не работает, ранее не судим.

За грабёж возбуждено уголовное дело.

грабеж
 
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