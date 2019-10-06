Улан-удэнец украл у маршрутчика куртку



За грабёж возбуждено уголовное дело.





В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего горожанина по подозрению в грабеже.- Дознавателем установлено, что молодой человек, выходя из маршрутного такси, открыто похитил у водителя демисезонную куртку и скрылся. Ущерб составил 1,5 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Не найдя ничего ценного в куртке, он её выбросил. Злоумышленник возместил ущерб.Молодой человек не работает, ранее не судим.