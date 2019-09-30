В Чите проведут финальные соревнования по ВМХ

Контест и шоу состоятся на главной площади города



12 октября в Чите пройдут заключительные соревнования по BMX-спорту в этом сезоне. На площади имени Ленина состоится BMX-контест «Адреналин-Парк».



Как сообщают организаторы, будет много музыки, призов, и возможностей показать всё, на что вы способны. Специально для этого мероприятия команда «Dirt Family» готовит новый флайбокс для стабильных вращений и квотеры для стильных полётов.



Расписание



11:00 – 12:00 – Регистрация, общая раскатка

12:00 – 12:15 – Торжественное открытие

12:15 – 13:00 – Квалификация категории «Low»

13:00 – 13:20 – Шоу от «Dirt Family»

13:30 – 14:00 – Раскатка категории «Pro»

14:00 – 15:00 – Квалификация категории «Pro»

15:00 – 15:20 – Шоу от «Dirt Family»

15:20 – 16:10 – Финал категории «Low»

16:20 – 17:10 – Финал категории «Pro»

17:20 – 17:40 – Подведение итогов. Свободное катание

18:00 – 18:30 – Церемония награждения

18:40 – 19:00 – Вечернее шоу от «Dirt Family»

19:00 – 20:30 – Вело-кино (просмотр фильмов на большом экране)



Возрастное ограничение 12+