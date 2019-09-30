Контест и шоу состоятся на главной площади города
12 октября в Чите пройдут заключительные соревнования по BMX-спорту в этом сезоне. На площади имени Ленина состоится BMX-контест «Адреналин-Парк».
Как сообщают организаторы, будет много музыки, призов, и возможностей показать всё, на что вы способны. Специально для этого мероприятия команда «Dirt Family» готовит новый флайбокс для стабильных вращений и квотеры для стильных полётов.
Расписание
11:00 – 12:00 – Регистрация, общая раскатка
12:00 – 12:15 – Торжественное открытие
12:15 – 13:00 – Квалификация категории «Low»
13:00 – 13:20 – Шоу от «Dirt Family»
13:30 – 14:00 – Раскатка категории «Pro»
14:00 – 15:00 – Квалификация категории «Pro»
15:00 – 15:20 – Шоу от «Dirt Family»
15:20 – 16:10 – Финал категории «Low»
16:20 – 17:10 – Финал категории «Pro»
17:20 – 17:40 – Подведение итогов. Свободное катание
18:00 – 18:30 – Церемония награждения
18:40 – 19:00 – Вечернее шоу от «Dirt Family»
19:00 – 20:30 – Вело-кино (просмотр фильмов на большом экране)
Возрастное ограничение 12+
В Чите проведут финальные соревнования по ВМХ
Общество, Фото:
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