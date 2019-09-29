Бурятская спортсменка будет капитаном сборной России на чемпионате мира по боксу

Представительница Бурятии Наталья Шадрина, выступающая в весовой категории до 60 кг, будет капитаном женской сборной России на чемпионате мира, который пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. На турнире будут разыграны десять комплектов медалей, сообщили в Федерации бокса России.
Полностью состав женской сборной России выглядит следующим образом:
- Екатерина Пальцева (до 48 кг),
- Лилия Аетбаева (до 51 кг),
- Карина Тазабекова (до 54 кг),
- Людмила Воронцова (до 57),
- Наталья Шадрина (до 60 кг),
- Екатерина Дынник (до 64 кг),
- Саадат Далгатова (до 69 кг),
- Галина Головченко (до 75 кг),
- Земфира Магомедалиева (до 81 кг),
- Кристина Ткачева (свыше 81 кг).
Как сообщал «Байкал-Daily», женская сборная России на соревнованиях будет представлена спортсменками в десяти весовых категориях, в трёх из них выступят представительницы Бурятии.
Это Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.