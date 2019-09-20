В Улан-Удэ собрались этнокультурные центры Сибири и Дальнего Востока

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

XI межрегиональный смотр проходит в Бурятии с 19 по 21 сентября



В Улан-Удэ открылся XI межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие проходит в Бурятии с 19 по 21 сентября.



В первый день в Национальной библиотеке участники смотра встретились на круглом столе, обсудили проблемы сохранения, возрождения и развития культуры коренных малочисленных народов. Этнокультурные центры делились опытом своей работы. На выставке участники представили самобытные уникальные произведения народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества своего региона.



Сегодня на площади Революции Улан-Удэ делегаты Смотра станут самыми активными участниками праздника традиционных культуры народов России «Бурятия объединяет», республиканского фестиваля этнической культуры «Караван дружбы». Посетят семейскую ярмарку, на которой будет представлена культура и быт старообрядцев-семейских Забайкалья, дальневосточной базар и презентационные площадки Ассоциации народов Бурятии «Дом Дружбы».



Творческие коллективы и исполнители выступят в гала-концерте фестиваля народного творчества, примут участие в выставке народных художественных промыслов, мастер-классах.



Желающие смогут научиться редким ремёслам на мастер-классах от умельцев из разных регионов, например: вышивке подшейным волосом оленя, созданию декоративных предметов с применением природных материалов (рыбьей кожи, позвонков рыб, бересты, ровдуги) и даже изготовлению аилов – традиционного жилища алтайцев.



В завершении праздничного дня гости смотра из разных регионов примут участие в Большом праздничном хороводе. Все участники станцуют русский хоровод, эвенкийскую одеру, казачий пляс, татарскую апипу, круговые танцы и других регионов России.



Делегации регионов посетят так же культурные и исторические достопримечательности Улан-Удэ, сообщили в республиканском центре народного творчества.





