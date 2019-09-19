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Север Иркутской области проведёт свою спартакиаду

Север Иркутской области проведёт свою спартакиаду
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
На этот раз соревнования состоятся в Киренске

В Киренске с 20 по 22 сентября пройдёт спартакиада северных территорий Иркутской области. Предварительные заявки на участие подали пять команд из Усть-Кутского муниципального образования, Киренска, Казачинско-Ленского, Киренского, Братского районов.

- Министерство спорта Иркутской области в 2018 году возобновило проведение спартакиады северных территорий. В прошлом году спортивное мероприятие проходило на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чемпион» в Братском районе, в этом году соревнования проводятся при поддержке администрации Киренского района. Основная цель спартакиады – повышение эффективности проведения спортивно-массовой работы среди населения северных районов Приангарья, - отметил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырёв.

В программу спартакиады северных территорий вошли следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол среди мужских и женских команд, настольный теннис, шахматы, легкоатлетическая эстафета. Соревнования проводятся в личном, командном и общекомандном первенствах.

Спартакиада будет проходить на нескольких площадках. Шахматный турнир и соревнования по настольному теннису состоятся в Детско-юношеском центре «Гармония». Женские команды играть в волейбол будут в спортивном зале средней общеобразовательной школы №3 города Киренска, мужские команды – в спорткомплексе «Путеец». Мини-футбол и эстафета пройдут на стадионе «Водник», реконструкция которого завершилась в текущем году в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта».

Как сообщает пресс-служба минспорта региона, в прошлом году на спартакиаде северных территорий Иркутской области в общекомандном зачёте победила сборная Братска. Второе место заняла команда Нижнеилимского района, третье место – у команды Братского района.
спорт спартакиада Иркутская область
 
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