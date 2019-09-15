 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Сентября

14 Сентября

13 Сентября

Популярное

В Чите прошёл финал краевого турнира по русской лапте

В Чите прошёл финал краевого турнира по русской лапте
Общество,  Фото:из архива
Соревнования проходили среди школьников

10 тысяч школьников из 35 муниципальных образований Забайкальского края участвуют в социально-значимом проекте «От дворового спорта к медалям», организованном на средства президентского гранта. Его размер составляет три миллиона рублей. В рамках проекта 14-15 сентября в Чите состоялся краевой финал по русской лапте среди школьников.

По словам инициатора проекта, исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Спорт для всех» Олега Постыки, турнир по лапте проходит в три этапа: на уровне посёлка, района и края. На их проведение был выделен спортивный инвентарь.

- Замечательная игра лапта упоминается ещё в древнерусских летописях. Она развивает ловкость, выносливость, формирует командный дух, но в наше время незаслуженно забыта. Мы хотим возродить лапту. Началось всё в нескольких районах, сегодня в неё играют дети во всех муниципалитетах. Наш проект пропагандирует ценности здорового образа жизни и объединяет не только школьников, но и молодёжь из трудовых коллективов, которая тоже заинтересовались народной игрой, - рассказал Олег Постыка.

В краевом турнире по русской лапте участвуют смешанные команды, состоящие как из мальчиков, так и девочек.

Учитель школы №46 из села Урульга Карымского района Надежда Рыжковой отметила, что дети вовлекаются в игру с первого класса.

«И с удовольствием в неё играют. Лапта - игра командная, позитивная», - считает она.

Алена Капустина из Улёт рассказала, что лапта стала увлечением не только детей, но и их родителей. Сама она играет в лапту больше пяти лет и сегодня приехала в составе сборной на финал.

Команды, занявшие с 17 по 35 места, сразились за «Кубок Надежды», среди лучших определился чемпион турнира «От дворового спорта к медалям». Им стала команда из Приаргунского района, второе место у ребят из города Читы, третье - у команды из Улетовского района.

Также в рамках проекта «От дворового спорта к медалям» в июне был организован турнир по дворовому футболу.

В 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 миллионов рублей. Благодаря привлечённым грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более ста рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства края. 
лапта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские боксёры завоевали 10 медалей чемпионата ДФО
Бурятские боксёры завоевали 10 медалей чемпионата ДФО
Общество, 15.09.2019
Золотые медали выиграли Николай Харанахоев, Радна Цыбиков
Иволгинский район Бурятии отмечает 80-летний юбилей
Иволгинский район Бурятии отмечает 80-летний юбилей
Общество, 15.09.2019
На центральном стадионе райцентра прошёл торжественный парад тружеников района, сельских поселений, а также учреждений и организаций
Появилось видеоопровержение информации, связанной с протестной акцией в Улан-Удэ
Появилось видеоопровержение информации, связанной с протестной акцией в Улан-Удэ
Общество, 15.09.2019
На видео снято, как выглядит кабинет главы Бурятии в Улан-Удэ
Житель Закаменского района выиграл автомобиль на фестивале в Улан-Удэ
Житель Закаменского района выиграл автомобиль на фестивале в Улан-Удэ
Общество, 15.09.2019
В столице республики состоялся фестиваль традиционных игр народов Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Ушёл из жизни директор Русского драмтеатра Пётр Степанов
Ушёл из жизни директор Русского драмтеатра Пётр Степанов
Общество, 15.09.2019
Он скончался после продолжительной болезни
В Улан-Удэ температура опускалась до-2
В Улан-Удэ температура опускалась до-2
Общество, 15.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике по северной половине местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, по южной половине – преимущественно без осадков
Ведущий «Муз-ТВ» стал «настоящим мужчиной» в Бурятии
Ведущий «Муз-ТВ» стал «настоящим мужчиной» в Бурятии
Общество, 14.09.2019
Артём Шалимов принял участие в акции по посадке леса в Заиграевском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Улан-удэнцы окунулись в историю Алтайского края
Улан-удэнцы окунулись в историю Алтайского края
Общество, 14.09.2019
Горожане услышали премьеру сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем»
В Улан-Удэ охранник рассчитывался банковской картой студента
В Улан-Удэ охранник рассчитывался банковской картой студента
Общество, 14.09.2019
Ущерб составил более трёх тысяч рублей 
В Улан-Удэ по неизвестной причине отключался свет
В Улан-Удэ по неизвестной причине отключался свет
Общество, 14.09.2019
Жители 102 микрорайона час оставались без электроэнергии
Уроженка Бурятии выиграла «свидание» с Матрангом
Уроженка Бурятии выиграла «свидание» с Матрангом
Общество, 14.09.2019
Ксении повезло в конкурсе в Instagram 
В Улан-Удэ у администратора автомойки изъяли марихуану
В Улан-Удэ у администратора автомойки изъяли марихуану
Общество, 14.09.2019
Наркоман собрал «травку» в Иволгинском районе  
Сегодня в Улан-Удэ усилят работу маршрута №37
Сегодня в Улан-Удэ усилят работу маршрута №37
Общество, 14.09.2019
Это связано с проведением фестиваля традиционных игр народов Бурятии
Управляющая компания ТОР «Бурятия» вручила свидетельство
Управляющая компания ТОР «Бурятия» вручила свидетельство
Общество, 14.09.2019
Объём инвестиций в проект составит 725 млн рублей
В Бурятии завершились учения зенитчиков ВВО
В Бурятии завершились учения зенитчиков ВВО
Общество, 14.09.2019
В масштабном полевом выходе частей и соединений войск ПВО Восточного военного округа приняли участие более четырёх тысяч человек

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^