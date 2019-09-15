В Чите прошёл финал краевого турнира по русской лапте

Соревнования проходили среди школьников
10 тысяч школьников из 35 муниципальных образований Забайкальского края участвуют в социально-значимом проекте «От дворового спорта к медалям», организованном на средства президентского гранта. Его размер составляет три миллиона рублей. В рамках проекта 14-15 сентября в Чите состоялся краевой финал по русской лапте среди школьников.
По словам инициатора проекта, исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Спорт для всех» Олега Постыки, турнир по лапте проходит в три этапа: на уровне посёлка, района и края. На их проведение был выделен спортивный инвентарь.
- Замечательная игра лапта упоминается ещё в древнерусских летописях. Она развивает ловкость, выносливость, формирует командный дух, но в наше время незаслуженно забыта. Мы хотим возродить лапту. Началось всё в нескольких районах, сегодня в неё играют дети во всех муниципалитетах. Наш проект пропагандирует ценности здорового образа жизни и объединяет не только школьников, но и молодёжь из трудовых коллективов, которая тоже заинтересовались народной игрой, - рассказал Олег Постыка.
В краевом турнире по русской лапте участвуют смешанные команды, состоящие как из мальчиков, так и девочек.
Учитель школы №46 из села Урульга Карымского района Надежда Рыжковой отметила, что дети вовлекаются в игру с первого класса.
«И с удовольствием в неё играют. Лапта - игра командная, позитивная», - считает она.
Алена Капустина из Улёт рассказала, что лапта стала увлечением не только детей, но и их родителей. Сама она играет в лапту больше пяти лет и сегодня приехала в составе сборной на финал.
Команды, занявшие с 17 по 35 места, сразились за «Кубок Надежды», среди лучших определился чемпион турнира «От дворового спорта к медалям». Им стала команда из Приаргунского района, второе место у ребят из города Читы, третье - у команды из Улетовского района.
Также в рамках проекта «От дворового спорта к медалям» в июне был организован турнир по дворовому футболу.
В 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 миллионов рублей. Благодаря привлечённым грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более ста рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства края.
В Чите прошёл финал краевого турнира по русской лапте
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