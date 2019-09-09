В Бурятии с размахом прошли детские спортивные игры: фоторепортаж

III место - Вероника Леонова (Бичурский район)





III место - Анастасия Лампицкая (г.Северобайкальск)





В Тункинском районе Бурятии с 3 по 5 сентября прошли II Республиканские детские спортивные игры-2019. На соревнования прибыли почти 1500 участников со всей республики.На торжественном открытии Игр, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовали заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, министр спорта и молодёжной политики РБ Вячеслав Дамдинцурунов, глава Тункинского района Иван Альхеев и другие официальные лица.- Дорогие тункинцы, дорогие наши дети, я вас поздравляю от лица главы Бурятии Алексея Цыденова со II Республиканскими детскими спортивными играми в Тункинском районе! Сегодня представлена вся республика на главных спортивных состязаниях Бурятии. Почему главные? Потому что они самые массовые, взрослые игры вам уступают по количеству участников. В этом году в Тункинский район приехало почти 1500 человек. Это самые крупные соревнования, которые мы проводим у нас в республике, и они детские. Дорогие дети, хочу, чтобы эти игры для вас стали стартом для новых спортивных достижений! - сказал в своём приветственном слове Вячеслав Цыбикжапов.- Моё сердце переполняет радость, моё сердце переполняет гордость за наши районы, за наших мальчишек и девчонок, которые достойно представляют свои районы. Дорогие ребята, всё это делается для вас, вы - наше будущее! С праздником! - поздравил участников спортивных соревнований Вячеслав Дамдинцурунов.Торжественное открытие II Республиканских детских спортивных игр началось с почётного парада команд. Спортсменов сопровождали символы их районов. Так, команду Кабанского района сопровождал огромный кабан, а вместе с дружной командой Селенгинского района шли гусята, колонну Курумканского района возглавлял медведь.Открытие Игр украсили творческие номера школьников Тункинского района. В заключительной части мероприятия лучшие спортсмены Бурятии зажгли чашу огня спортивных состязаний, а сразу после зажжения огня гостей и участников праздничного мероприятия порадовал красочный фейерверк.Лучшие юные спортсмены Бурятии 2004-2006 г.р. соревновались по девяти дисциплинам: стрельба из лука, лёгкая атлетика, волейбол, мини-футбол, многоборье ГТО, настольный теннис, вольная борьба, шахматы и шашки.Все участники в состязаниях проявили силу духа, стойкость характера и огромное стремление к победе.Уже второй раз подряд на Республиканских детских спортивных играх победила команда волейболисток из Кяхтинского района.- Для нас была очень важна победа, мы приехали за ней. Спасибо нашему тренеру Тогочиеву Баиру Александровичу, потому что очень за нас волнуется всегда, поддерживает всячески, всё делает для нашей победы. Соперники у нас были очень достойные, - поделилась команда волейболисток-победительниц.Тренера участников отметили большое значение Игр для развития как детского спорта, так и развития в целом спорта в Бурятии.- Я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Хорошо, что начали это дело, потому что если не будет детского спорта, то со временем не будет и взрослого спорта. Ведь взрослые спортсмены ниоткуда не берутся, их нужно выращивать, поэтому если они с малого возраста начинают этим заниматься и есть такие мероприятия, которые способствуют формированию мотивации у детей, то тогда это будет продолжаться. Если будут финансировать такие мероприятия и организовывать, то тогда наша республика будет процветать в спорте, - поделилась с «Байкал-Daily» Юлия Шевелёва тренер сборной по настольному теннису Кабанского района.- Я хочу сказать большое спасибо министерству спорта и молодёжной политики Республики Бурятия за то, что они придумали, создали условия для проведения таких мероприятий. Конечно, такие мероприятия у нас проводятся в основном для взрослых, а сейчас второй год подряд проводятся Республиканские детские спортивные игры. Дети довольны, очень рады, когда они попадают в финалы, выигрывают тем более, это очень важно. Хочется сказать спасибо Тункинскому району, что они приняли хорошо и создали такие условия – спортивный зал очень хороший, - сказал старший тренер, преподаватель по волейболу Кяхтинской детско-юношеской спортивной школы Баир Тогочиев.Самыми метками на соревнованиях оказались лучники из Железнодорожного района Улан-Удэ – Этигэл Цыденов и Мария Коногорова. Они отметили хорошую организацию Игр.- Победа далась довольно сложно в моральном плане. По-своему все соревнования трудны, как-никак опыт. В целом на Играх всё классно, организация супер. Тунка меня всегда встречает радостно, благоприятно, тут свежий воздух – силами заряжаешься, - рассказал мастер спорта по стрельбе из лука, воспитанник тренера Гэрэлмы Эрдынеевой Этигэл Цыденов.- Для меня победа была неожиданной. Я, конечно, ехала сюда за победой, но здесь было очень много достойных соперников. Но я рада очень. Больше всего на соревнованиях запомнилось открытие Игр и финал. Открытие было очень красивым, мне понравилось, как всё организовали, было просто круто. В финале же я немного волновалась, и мне это запомнилось, - поделилась победительница по стрельбе из лука в личном первенстве, воспитанница тренера Александра Хамнагдаева Мария Коногорова.Много впечатлений получила от соревнований девичья команда по мини-футболу из Бичурского района.- Мы просто с мальчиками привыкли играть в футбол на площадке с детства и просто подсели на него. Решили развиваться в этом направлении. Впечатлений мы получили очень много, когда приехали сюда. В первый раз мы уехали на такие долгие соревнования. Тут понравилось, здесь вообще всё хорошо, красиво, организованно всё, - отметила дружная команда бичурских футболисток.По итогам II Республиканских детских спортивных игр победителем в общекомандном зачёте стала команда Октябрьского района Улан-Удэ. Они и увезли с собой главный приз соревнований – сертификат на 150 тысяч рублей. Второе место завоевала команда Кабанского района. На третьем месте – участники из Селенгинского района.Победители и призёры Игр получили кубки, медали, грамоты и денежные призы.III Республиканские детские спортивные игры состоятся в 2020 году уже в Улан-Удэ.I место - Кяхтинский районII место - Джидинский районIII место - Еравнинский районI место - Джидинский районII место - Прибайкальский районIII место - Окинский районI место - Селенгинский районII место - Кижингинский районIII место - Хоринский районI место - Октябрьский район Улан-УдэII место - г. СеверобайкальскIII место - Кабанский районI место - Курумканский районII место - Заиграевский районIII место - Октябрьский район Улан-УдэI место - Курумканский районII место - Октябрьский район Улан-УдэIII место - Кабанский районI место - Прибайкальский районII место - Селенгинский районIII место - Кабанский районI место - Железнодорожный район Улан-УдэII место - Октябрьский район Улан-УдэIII место - Селенгинский районI место – Железнодорожный район Улан-УдэII место - Октябрьский район Улан-УдэIII место – Селенгинский районI место - Железнодорожный район Улан-УдэII место - Октябрьский район Улан-УдэIII место - Селенгинский районI место - Тункинский районII место - Бичурский районIII место - Заиграевский районI место - Октябрьский район Улан-УдэII место - Железнодорожный район Улан-УдэIII место - Советский район Улан-УдэI место - Железнодорожный район Улан-УдэII место - Октябрьский район Улан-УдэIII место – Кяхтинский районI место - Кяхтинский районII место - Иволгинский районIII место – Еравнинский районI место - Алексей Надмитов (Иволгинский район)II место - Николай Андреев (Баргузинский район)III место – Батор Цыдендамбаев (Октябрьский район Улан-Удэ)III место - Булат Бадмажапов (Джидинский район)I место - Вячеслав Гармаев (Тункинский район)II место - Бато Жапов (Еравнинский район)III место - Артём Чимитов (Селенгинский район)III место - Сергей Цынгунов (Кяхтинский район)I место - Чингис Мункуев (Кяхтинский район)II место - Золто Токтохоев (Иволгинский район)III место - Бэлигто Нимаев (Мухоршибирский район)III место - Доржо Шарастепанов (Окинский район)I место - Руслан Батуев (Кижингинский район)II место - Сэнгэ Дамдинов (Закаменский район)III место - Дмитрий Куприянов (Железнодорожный район Улан-Удэ)III место - Пурбо Дашипылов (Кяхтинский район)I место - Этигэл Цыденов (Железнодорожный район Улан-Удэ)II место - Сергей Матвеев (Октябрьский район Улан-Удэ)III место - Аюр Санданов (Железнодорожный район Улан-Удэ)I место - Мария Коногорова (Железнодорожный район Улан-Удэ)II место - Дари Доржиева (Железнодорожный район Улан-Удэ)III место - Ирина Далбаева (Октябрьский район Улан-Удэ)I место - Кристина Дементьева (Джидинский район)II место - Екатерина Бочкарева (Курумканский район)III место – Валерия Глазунова (Октябрьский район Улан-Удэ)I место - Кирилл Кушнарев (Кабанский район)II место - Данил Плюснин (Джидинский район)III место – Мауришнин Максим (Октябрьский район Улан-Удэ)I место - Кристина Дементьева (Джидинский район)II место - Надежда Авдеева (Курумканский район)III место - Арина Арбаева (Октябрьский район Улан-Удэ)I место - Максим Мауришнин (Октябрьский район Улан-Удэ)II место - Сергей Борисов (Железнодорожный район Улан-Удэ)III место - Иван Назаров (Тарбагатайский район)I место - Надежда Авдеева (Курумканский район)II место - Алёна Акинфеева (Октябрьский район Улан-Удэ)I место - Алексей Цынгуев (Заиграевский район)II место - Сергей Борисов (Железнодорожный район Улан-Удэ)III место - Максим Николаев (Бичурский район)I место - Виктория Бочкарева (Курумканский район)II место - Валерия Глазунова (Октябрьский район Улан-Удэ)III место - Валерия Землянова (Заиграевский район)I место - Кирилл Кушнарев (Кабанский район)II место - Никита Бельков (Баргузинский район)III место - Марк Захаров (Советский район Улан-Удэ)I место - Виктория Невьянцева (Селенгинский район)II место - Ольга Хлызова (Прибайкальский район)I место - Никита Галямов (Прибайкальский район)II место - Егор Афанасьев (Бичурский район)III место - Владислав Жалсараев (Тункинский район)