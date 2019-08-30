Российскому экипажу, одержавшему победу, вручили автомобили «УАЗ Патриот»
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в подмосковном Алабино на пятых Армейских международных играх российский экипаж победил в «танковом биатлоне», установив рекорд скорости. В составе российской команды были уроженцы Бурятии – наводчик-оператор, старшина Бато Цыдыпов и механик-водитель, старшина Иван Осеев. Командир экипажа – старшина Михаил Жилин из Борзи Забайкальского края.
После победы победителям подарили автомобили «УАЗ Патриот» в топовой комплектации.
- Как и в прошлом году, каждый член сильнейшего экипажа, победившего в финале этих соревнований, получит в награду от корпорации УВЗ автомобиль — «УАЗ Патриот» в топовой комплектации. Вручение ключей пройдёт в последний день соревнований, когда будут подведены итоги финального этапа чемпиона, - сообщали ранее в пресс-службе завода-изготовителя бронемашин «Уралвагонзавод».
Как уточняет Zab.ru, Михаил Жилин и Иван Осеев служат в 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии (место дислокации Забайкальский край), а наводчик-оператор Бато Цыдыпов в 5-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Бурятии.
Михаил Жилин родился в Забайкальском крае, Иван Осеев – в Кяхтинском районе Бурятии, Бато Цыдыпов – в Еравнинском районе республики.
Победителям «танкового биатлона» из Бурятии подарили по внедорожнику
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