В Улан-Удэ заменят плитку к чемпионату мира по боксу

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года в Улан-Удэ впервые пройдёт чемпионат мира по боксу среди женщин. Ранее специально к чемпионату начали ремонтировать дорогу к аэропорту «Байкал».
Сегодня стало известно о замене тротуарной плитки в центре Улан-Удэ.
- По всему периметру главной достопримечательности города – площади Советов с памятником Ленину будут отремонтированы тротуары. Плитку заменят по ул. Сухэ-Батора, Ербанова, Ленина на площади более 15 000 кв.метров. К переделке необходимо подойти комплексно, - сообщает администрация Улан-Удэ.
Многочисленные здания граничащие с площадью Советов, автобусные остановки, электроопоры, скамейки, урны планируют выполнить в едином стиле, создавая своеобразный ансамбль. Сейчас архитекторы разрабатывают эскизное решение.
Представители районной администрации, комитетов по архитектуре, строительству, коммунальному хозяйству под председательством и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова 23 июля обошли площадь Советов по периметру.
- Посмотрите четыре люка и все утоплены в плитку на разную глубину. Водоотводы идут с крыши и куда стекает вода? На тротуар… Нужно оперативно провести все работы до 1 октября. Продумать зелёные зоны, цветовую гамму плитки, подъездные пути. Провести работу с собственниками зданий, чтобы привели в порядок входные группы, - сказал Игорь Шутенков. - У нас с вами есть возможность сделать отличный ремонт в самом центре города, в таком проходимом месте, где гуляют наши горожане, который посещают туристы.
Плитка должны быть нескользкой, выдерживать сложные климатические условия, цветной, толщиной не менее 6 см.
Средства на замену тротуарной плитки выделяют из республиканского бюджета в рамках подготовки к чемпионату мира по боксу среди женщин, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Весной стало известно, что чемпионат мира в Улан-Удэ теряет статус отборочного на Олимпиаду-2020.