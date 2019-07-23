В Улан-Удэ заменят плитку к чемпионату мира по боксу

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Средства на замену тротуарной плитки выделяют из республиканского бюджета в рамках подготовки к чемпионату мира по боксу среди женщин, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.







Сегодня стало известно о замене тротуарной плитки в центре Улан-Удэ.- По всему периметру главной достопримечательности города – площади Советов с памятником Ленину будут отремонтированы тротуары. Плитку заменят по ул. Сухэ-Батора, Ербанова, Ленина на площади более 15 000 кв.метров. К переделке необходимо подойти комплексно, - сообщает администрация Улан-Удэ.Многочисленные здания граничащие с площадью Советов, автобусные остановки, электроопоры, скамейки, урны планируют выполнить в едином стиле, создавая своеобразный ансамбль. Сейчас архитекторы разрабатывают эскизное решение.Представители районной администрации, комитетов по архитектуре, строительству, коммунальному хозяйству под председательством и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова 23 июля обошли площадь Советов по периметру.- Посмотрите четыре люка и все утоплены в плитку на разную глубину. Водоотводы идут с крыши и куда стекает вода? На тротуар… Нужно оперативно провести все работы до 1 октября. Продумать зелёные зоны, цветовую гамму плитки, подъездные пути. Провести работу с собственниками зданий, чтобы привели в порядок входные группы, - сказал Игорь Шутенков. - У нас с вами есть возможность сделать отличный ремонт в самом центре города, в таком проходимом месте, где гуляют наши горожане, который посещают туристы.Плитка должны быть нескользкой, выдерживать сложные климатические условия, цветной, толщиной не менее 6 см.