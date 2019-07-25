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Высшее образование в Бурятии предложили сделать бесплатным

Высшее образование в Бурятии предложили сделать бесплатным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Госдуме озвучили интересное предложение о высшем образовании, которое напрямую касается Бурятии

В Госдуме предложили в регионах России, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев. Эта инициатива касается и Бурятии, граничащей с Монголией.

Соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

«Выпускники школ рассчитывают не только получить более качественное высшее образование, но и получить перспективу дальнейшего трудоустройства после учёбы, поэтому выбирают город с «сильным вузом». Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту. Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», - цитирует РИА Новости письмо депутата Чернышов.

Тогда, по мнению депутата, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать. Это, считает парламентарий, поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодёжи из отдалённых регионов.

По мнению Чернышова, его идея даст возможность многим молодым людям получать бесплатное высшее образование, на несколько лет привлечёт в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру, уточняет РИА Новости.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне стало известно, что в Бурятии откроется филиал Московского авиационного института.


вузы госдума
 
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