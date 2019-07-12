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В Бурятии пройдёт фестиваль латиноамериканских танцев

В Бурятии пройдёт фестиваль латиноамериканских танцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам покажут мастер-класс по сальсе, бачате, кизомбе и реггетону

В Бурятии с 23 по 28 июля в третий раз пройдёт международный фестиваль латиноамериканских танцев «Latino Baikal Dance Camp». Участников ожидает более 30 часов мастер-классов по направлениям «сальса», «бачата», «кизомба» и «реггетон». По словам организаторов, звёздный состав будет представлен 13 преподавателями из 10 городов и 4 стран.

Во вторник, 23 июля, в Улан-Удэ на открытии фестиваля встретятся танцоры из Канады, Монголии, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Абакана, Барнаула, Москвы, Екатеринбурга и других городов и стран. Помимо шоу-программы, на нём презентуют приглашённых преподавателей.

24 июля фестиваль переместится на Байкал. 4 дня в Гремячинске, на территории «Байкальской Ривьеры», будут идти интенсивы по латиноамериканским танцам. В завершении дня всех будет ожидать нарядный танцпол, на котором можно показать и отработать полученные на уроках навыки, а также потанцевать с гостями фестиваля. А каждый вечер в 22:00 гостей лагеря ждут тематические вечеринки. Также в программе массовые заплывы, пляжный волейбол, запускание воздушных змеев, креативные фотосессии, руэда на пляже, посиделки у костра и многое другое.
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